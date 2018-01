Vous avez encore quelques jours pour migrer gratuitement vers Windows 10

Alors qu’elle était supposée prendre fin le 31 décembre, la dernière offre de Microsoft qui permet de se mettre à jour gratuitement vers Windows 10 n’expirera finalement que le 16 janvier.

Afin d’accélérer l’adoption de ce système d’exploitation, Microsoft a décidé de proposer Windows 10 gratuitement. En substance, au lieu d’avoir à acheter une licence, les utilisateurs de Windows 7 et de Windows 8 avaient la possibilité pendant un an de migrer vers Windows 10 gratuitement. Et même après le premier anniversaire de Windows 10, il était encore possible de faire de cette mise à jour.

En effet, bien qu’officiellement, Microsoft ait mis fin à cette offre, la firme de Redmond a fait une exception pour les utilisateurs des fonctionnalités appelées « Assistive Technologies ». Ces fonctionnalités ont été conçues pour les personnes souffrant d’un handicap physique, mais tout le monde peut se déclarer comme utilisateur.

De ce fait, cette exception était en quelques sortes une astuce pour profiter de la mise à jour gratuite vers Windows 10 même si officiellement, l’offre proposée par Microsoft aux utilisateurs de Windows 7 et Windows 8 ne devait durer qu’un an.

Mais la mise à jour gratuite pour les utilisateurs des Assistive Technologies devait également prendre fin ce 31 décembre.

Cependant, il semblerait que Microsoft ait donné un délai supplémentaire pour ceux qui seraient encore tentés par Windows 10. Au moment où j’écris, la page web de l’offre est encore là et Microsoft indique une nouvelle date d’expiration :

« Si vous utilisez des technologies d’assistance, vous pouvez effectuer une mise à niveau vers Windows 10 sans frais, car Microsoft poursuit ses efforts pour améliorer l’expérience de Windows 10 pour les personnes qui utilisent ces technologies. Merci de profiter de cette offre avant son expiration le 16 janvier 2018 ».