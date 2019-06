Axe va lancer des déodorants et gels douche… odeur Xbox !

Des gels douches, déodorants et autres sprays Xbox chez Axe

On connait tous la marque Axe, qui propose une vaste gamme de déodorants, sprays et autres gels douche en tout genre. Aujourd’hui, la marque annonce un partenariat d’un nouveau genre, avec le groupe Microsoft, pour le lancement de divers produits estampillés… Xbox !

La gamme Axe Xbox (baptisée Lynx Xbox en Australie et Nouvelle-Zélande) se composera de trois produits, avec un déodorant, un spray pour le corps et un gel douche. Evidemment, les produits reprennent le code couleur « Neon Green » propre à la Xbox de Microsoft. Côté senteur, le tout fera la part belle aux notes de citron.

Evidemment, il ne s’agit pas de retrouver une « odeur de Xbox » ici, mais plutôt de permettre à l’utilisateur de se sentir porté par la puissance de la Xbox dès la sortie de la douche. Rappelons que la marque Twelve South avait proposé une bougie, dont l’odeur était censée rappeler celle d’un ordinateur Apple Mac fraîchement déballé... Ce n’est pas le cas ici.

Un parfum frais d’agrumes verts

Selon les créateurs : « Lynx Xbox est un parfum frais d’agrumes verts pulsés, avec des notes de citron vert et de citron d’hiver, des notes centrales aromatiques de menthe et de sauge, et des notes de fond boisées de patchouli et de bois clair. Contenant une gamme d’huiles essentielles naturelles, la gamme Xbox Lynx est dotée d’un nouveau look élégant et d’un spray pour le corps, d’un déodorant et d’un gel douche. » A noter que, pour l’heure, cette gamme de produits Axe Xbox est réservée uniquement à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande.

Du côté de chez Microsoft, on prépare évidemment la conférence E3 qui se tiendra ce 9 juin à partir de 22 heures. Microsoft promet un « spectacle de grande qualité« , qui prévoit (entre autres) de présenter une quinzaine de nouveaux titres issus des studios Xbox. Microsoft devrait profiter de l’occasion pour donner aux joueurs un nouvel aperçu de Project xCloud, peut-être quelques éléments concernant la future génération de Xbox… et, on l’espère, la date de sortie définitive de Ori & the Will of the Wisps.