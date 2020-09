Back Market lance sa nouvelle application mobile

Petit rappel, Back Market est un site en ligne créé en 2014 qui dispose depuis plus d’un an de sa propre application sous Android et iOS. La plateforme française est spécialisée dans l’achat et la revente de produits reconditionnés. Un marché en pleine explosion alors que les ventes d’ordinateurs et de smartphones ne diminuent pas et que nos tiroirs s’encombrent d’appareils pourtant fonctionnels. Pour donner une seconde vie à ces appareils, plusieurs solutions existent, et Back Market s’est imposé au cours de ces cinq dernières années comme l’une d’elles.

Aujourd’hui la plateforme revendique plus de 1200 partenaires reconditionneurs à travers l’hexagone. Tous ont été soumis à une charte de qualité stricte, et sont des acteurs professionnels de cette industrie. En moyenne, seulement un vendeur sur trois réussit à remplir les critères de la plateforme.

Back Market

Une toute nouvelle application

Afin de faire le lien de la meilleure des manières entre ces revendeurs et les clients de Back Market, cette dernière s’est dotée d’une application, qui vient d’être revue à neuf. Ainsi, il sera désormais possible pour l’utilisateur de naviguer au sein du catalogue de l’application en utilisant des filtres, que ce soit le prix, le type de produits recherchés ou encore le niveau d’usure. Cette fonctionnalité était pour le moment uniquement disponible sur le site de Back Market.

De plus, comme beaucoup de sites de revente de produits high-tech il est possible d’affiner son achat, en choisissant par exemple, la couleur du produit, sa capacité de stockage ou le niveau de qualité. Toutes ces informations peuvent être rentrées dans l’application qui va ensuite affiner la recherche en fonction. Avec une vingtaine de catégories et des millions de clients à travers toute l’Europe.

Point important quand l’envie d’acheter un produit reconditionné arrive : la qualité. Sur ce point les sites de revente comme Back Market s’engagent via leur charte de qualité auprès de leur revendeur pour que les problèmes lors de l’achat d’un produit sur leur application n’arrivent pas, et dans les cas où la panne est malgré tout survenue, l’ensemble des produits disponible sur l’application Back Market sont garantis un an.

Acheter, mais aussi vendre depuis l’application

L’application Back Market offre également la possibilité de revendre ses anciens produits directement depuis son application. En leader de la revente de produits reconditionnés en France, la plateforme dispose d’un système de diagnostic adapté aux différents types de produits que l’utilisateur veut vendre. Les quelques tests demandaient par l’application sont on ne peut plus simple, et permettent à Back Market d’évaluer un ordinateur ou un smartphone. Ils sont ensuite reconditionnés et classés selon des critères de capacité, couleur ou d’esthétique. Les prix d’un diagnostic peuvent varier dans le temps en fonction de l’offre et de la demande propre à l’application.

Enfin l’application propose à ses utilisateurs de revendre son appareil usagé directement par l’application sans passer par le diagnostic. En répondant à 5 questions sur l’état général du téléphone, Back Market propose un prix de rachat qu’il est possible d’accepter ou de refuser.

Il se vend environ 50 smartphones par seconde dans le monde, et ce chiffre est en constante hausse. Le marché du reconditionné permet à tout le monde d’avoir un smartphone à faible coût, tout en aidant, un peu, la planète en allongeant la durée de vie des téléphones et ordinateurs dont nous ne nous servons plus. Back Market propose la solution idéale pour faire un geste envers la planète et remplir un petit peu son compte en banque, gagnant-gagnant.

Back Market