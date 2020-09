Bande-annonce, synopsis… Helstrom, la future série Marvel se dévoile

Disney joue la carte de la complémentarité. Pour profiter du succès de la franchise Marvel, tous les contenus super-héroïques filent droit vers la plateforme de streaming Disney+. Les séries qui existaient donc sur d’autres plateformes ont pris fin. Mais, il existe tout de même des exceptions, notamment pour les contenus qui ne sont pas destinés à tous les publics. C’est le cas de la série Helstrom, qui s’est dévoilée ces derniers jours.

Helstrom, plongée dans l’horreur

A la façon des Nouveaux Mutants, la série Helstrom qui sera diffusée par Hulu joue avec le catalogue de l’horreur. On y suit l’histoire de Daimon (Tom Austen)et Ana Helstrom (Sydney Lemmon), le fils et la fille d’un tueur en série très puissant. Ils feront notamment face à leur mère Victoria (Elizabeth Marvel) qui a longtemps été internée. La bande-annonce révèle une série à l’univers très sombre, définitivement éloignée des Avengers et qui aurait plutôt tendance à nous faire penser à la série Supernatural.

Hulu a aussi dévoilé le synopsis du premier épisode.

Daimon Helstrom enquête sur un jeune garçon possédé dans l’Oregon. Pendant ce temps à San Francisco, Ana Helstrom organise une vente aux enchères pour dénoncer un criminel. Des événements troublants survenus à Sainte-Thérèse inquiètent alors que la mère les frères et sœurs séparés demeure hospitalisée.

Voici le trailer officiel de la série Helstrom qui sera disponible en streaming sur Hulu à partir du 16 octobre aux Etats-Unis. On notera aussi de façon surprenante qu’il n’y a absolument aucune référence à Marvel dans la bande-annonce. Un signe qui vise sans doute à créer une distinction très nette entre les contenus qui seront disponibles sur Disney+ et les autres.

Pour les fans de Marvel, il s’agit tout de même d’une bonne nouvelle alors que la date de sortie du film Black Widow a encore été repoussée, tout comme celle de la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. On ignore toutefois où il sera possible de voir la série en France.