Banque en ligne : 110€ offerts chez Boursorama en exclusivité ce week-end 🔥

Avec 2 millions de clients à son actif, Boursorama Banque est la plus grande banque en ligne sur le marché français. Réputée pour être la « banque la moins chère » depuis maintenant onze ans, la filiale du groupe Société Générale présente une large gamme de produits qui rivalise avec les établissements bancaires classiques. Pour couronner le tout, Boursorama Banque offre 110€ de prime pour ce « Pink Week-end » avec le code PINKNL110.

Quelques fois par an, la banque en ligne organise ses fameux Pink Week-end où elle augmente la prime de bienvenue pour ceux qui ouvriront un premier compte courant. Contre 80€ en temps normal, Boursorama Banque octroie une prime exceptionnelle de 110€ entre le 13 et le 16 décembre 2019. Si vous aviez l’intention d’ouvrir un compte dans une banque en ligne maintenant, le choix est proche d’être fait…

Dernier Pink Week-end de l’année !

Boursorama Banque n’a pas vraiment besoin de faire des promotions pour attirer le grand public, elle possède déjà des avantages qui permettent aux français de réduire leurs frais bancaires de manière drastique. Néanmoins, elle profite de la fin d’année pour offrir un bonus plus généreux que la normale – mieux que tous ses concurrents (sauf Monabanq qui offre 120€ en ce moment) – pendant quelques jours.

Pendant le Pink Week-end de Boursorama Banque, la prime gonflée se décompose toujours de la même manière : il y a une première partie qui est associée à l’ouverture d’un compte courant dans la banque, et une seconde partie qui est associée à l’action de commander la carte bancaire. Ci-dessous, nous vous expliquons comment décrocher les 110€ qui sont promis pour ce week-end spécial.

50€ de bonus à l’ouverture d’un compte courant

60€ de bonus à la commande de carte bancaire (Classic, Premier ou Ultim)

Quel que soit le compte bancaire que vous décidez d’ouvrir chez Boursorama Banque – aussi bien la version sans justification Welcome ou le compte classique – la banque en ligne vous offrira une généreuse prime de 50€ qui vous sera versée sur votre compte bancaire le jour de son ouverture effective. Ensuite, la prime associée à la commande de la carte bancaire peut toutefois varier selon le type de compte.

Pour l’ouverture d’un compte bancaire standard (associé à une carte Visa Classic ou Premier), le bonus est de 60€ si le client fait une demande de carte bancaire. C’est également le cas pour la nouvelle offre pour les voyageurs, Boursorama Ultim, qui permet d’obtenir 60€ de prime à la commande de la carte bancaire. En revanche, la formule limitée Boursorama Welcome ne permet d’obtenir qu’un bonus limité de 30€ pour la commande de la carte. Cela dit, cela ne représente pas la majorité des ouvertures de compte dans la banque en ligne.

Aucun frais pour la majorité des clients

Certes, Boursorama Banque n’a pas encore trouvé de modèle économique rentable (sa maison mère Société Générale est là pour assurer le financement). Il n’empêche que les clients sont les grands gagnants puisqu’ils peuvent économiser jusqu’à 200€ de frais bancaires tous les ans. Ces derniers sont souvent cachés par les banques traditionnelles, il faut donc éplucher son compte pour s’en rendre compte. Selon les chiffres publiés par l’établissement, plus de 60% de tous les clients n’ont eu aucun frais en 2018.

Au delà des frais et des primes, Boursorama Banque est une banque en ligne très complète qui ne néglige aucun détail. Elle couvre tous les produits bancaires que l’on peut retrouver dans les banques de réseau traditionnelles, à l’instar du compte courant, des livrets d’épargne, de l’investissement, de l’assurance(-vie) et des crédits en tout genre. Récemment, elle a officialisé le crédit à taux zéro instantané – un nouveau produit qui la démarque du reste du marché.

Boursorama Banque est l’un des plus anciens établissements sur internet disponibles en France. Ces dernières années, il a toutefois vu la concurrence s’accroître et notre comparatif de banques en ligne en dit long à ce sujet. Outre les banques en ligne traditionnelles, l’arrivée des néo-banques bouleverse également le marché : N26 ou le Compte Nickel ont tous deux dépassé le seuil du million de clients dans l’Hexagone, et leurs ambitions sont particulièrement élevées.

