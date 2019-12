Prêt instantané à taux zéro : ce qu’il faut savoir de l’offre Boursorama

Maintenant que l’essor des banques en ligne a fait naître un nombre important d’acteurs dans le nouveau paysage fintech, les clients souhaitent pouvoir retrouver des services plus diversifiés et proches de ceux de leur ancienne banque traditionnelle.

La fin d’année 2019 pourrait être qualifiée par l’essor des offres de crédit chez les banques en ligne. En novembre, Orange Bank et Monabanq ont lancé leur nouvelle offre de crédit immobilier. Mais la formule qui s’est très vite imposée comme le nouveau must have des banques en ligne concerne le crédit à la consommation, ou plus généralement le crédit instantané. Ce dernier a notamment été initié par la banque mobile « Ma French Bank » de La Banque Postale, arrivée le 22 juillet 2019.

Celle-ci proposait en particulier à ses clients de pouvoir demander un prêt rapidement, sans justificatif d’achat et sans dépenser une somme importante d’intérêts. Cette formule, c’est celle que propose aussi Boursorama, depuis la mi-novembre. Elle s’appelle « Cli€ », et propose à ses clients de débloquer entre 200 et 2 000 euros dans un versement presque immédiat. On vous en dit plus dans cet article.

Prêt instantané à taux zéro : la nouvelle offre Boursorama

Depuis le 21 novembre, les clients de la banque en ligne Boursorama peuvent financer des « coups de cœur ». A l’approche des fêtes, et en vue de son lien de parenté avec la Société Générale, l’application propose une nouvelle offre de crédit. Mais attention, pour son Directeur général Benoit Grisoni, il ne faut pas parler de crédit à la consommation. Il s’agit plutôt d’un prêt « universel ».

Mais qu’est-ce que cela veut vraiment dire ? Le versement – compris entre 200 et 2 000 euros – pourra être utilisé à des fins auxquelles la banque ne demandera aucun justificatif. L’argent sera donc mobilisable pour tout type d’achat, « quel que soit le commerçant ». « Notre offre est sans équivalent sur le marché », indiquait Benoit Grisoni.

Par la suite, le client devra rembourser son prêt sur trois mensualités égales. Il s’étalera donc sur trois mois, avec des versements au bout des 30 premiers jours, puis des 60 et 90. L’avantage numéro 2 étant qu’aucun taux d’intérêt n’est appliqué sur le prêt. Le client n’aura qu’à régler des frais de dossiers : ces derniers s’élèvent à 5 euros pour toute somme comprise entre 200 et 500 €, 10 euros pour un prêt compris au maximum à 1 000 €, puis 20 € pour tout prêt compris entre 1 001 et 2 000 €.

Des critères d’éligibilité pour s’assurer de la solvabilité

Sans surprise, l’accession au nouveau service de Boursorama ne sera pas disponible pour tous, et directement après la souscription à l’offre. La banque en ligne veut s’assurer de la solvabilité de ses clients, tout comme du fait qu’ils sont bel et bien des clients permanents, et qu’ils n’ont pas uniquement créé leur compte pour accéder à ce service spécifiquement.

Ainsi, un premier critère concerne l’âge : il faudra être majeur. Le second concerne les revenus : 15 000 euros de revenus annuels minimums. Pour le reste, concernant la fidélité à la banque : il faudra avoir eu en moyenne un solde supérieur à 100 euros chaque jour sur les trois derniers mois, prétendre avoir payé au moins à 5 reprises avec la carte bancaire, et posséder une ancienneté de plus de 3 mois chez Boursorama.

