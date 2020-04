Banque en ligne : 280€ offerts pour ouvrir un compte (7 minutes max)

Depuis le début de la crise sanitaire, la plupart des banques en ligne ont suspendu leur prime de bienvenue. Cela dit, il reste encore quelques acteurs qui maintiennent leurs offres spéciales pour attirer de nouveaux clients en masse : Monabanq, Orange Bank et Boursorama Banque ne sont pas seulement les meilleurs établissements en ligne, mais ce sont aussi ceux qui continuent d’offrir un généreux bonus. Ci-dessous, nous allons dans le détail de chacune de ces banques.

Orange Bank, la facilité d’une banque en ligne

Certes, Orange Bank est la plus jeune des banques en ligne du marché (fondée en 2017), mais elle bénéficie de toute l’expertise et du réseau du géant des télécoms Orange pour se développer. En 2 ans, elle cumule déjà plus de 500 000 clients à son actif, et son compte bancaire simplifié séduit le grand public. Les clients Orange n’ont même pas besoin de transmettre leurs pièces justificatives (identité, domicile) puisqu’ils les ont déjà transmis au groupe. Tout a été pensé pour être simple, et pour ouvrir un compte bancaire en quelques minutes.

Mieux encore, Orange Bank offre en ce moment une prime qui grimpe jusqu’à 80€ pour toute première ouverture de compte courant. Les premiers 50€ seront versés sous condition que le client réalise 10 opérations (retrait ou paiement) dans le premier mois suivant la livraison de la carte. Les 30€ supplémentaires prennent la forme d’un remboursement de facture téléphonique Orange / Sosh (il faudra donc être client de l’opérateur pour en profiter).

Concernant l’offre en elle-même, Orange Bank propose un compte et une carte bancaire gratuite, un livret d’épargne, un crédit à la consommation et une carte Premium (en supplément). Le grand avantage de cette banque en ligne est qu’elle est donc gratuite et sans aucune condition de revenus. Bref, tout le monde peut y ouvrir un compte, et le bonus de 80€ est très facilement accessible.

Monabanq, le meilleur bonus du moment

Monabanq est une banque en ligne complète, avec une gamme de produits bancaires équivalente à celle d’une banque de réseau classique. La filiale du groupe Crédit Mutuel a refondu au début du mois d’avril sa gamme de comptes pour offrir une réponse adaptée à tous les profils de français : Pratiq, Pratiq+, Uniq et Uniq+ sont accessibles sans aucune condition de revenus, mais ils demandent une cotisation mensuelle (entre 2€ et 9€ par mois).

Cela dit, cette cotisation mensuelle est largement compensée par le très généreux bonus d’accueil qui monte jusqu’à 120€. Il faudra montrer un minimum d’activité chaque mois pendant un an pour obtenir à chacun d’entre eux un bonus de 10€ fixe (au total, 10€ x 12 = 120€). Au final, par rapport au coût annuel de la banque, cette prime compense largement.

Aujourd’hui, Monabanq figure en haut de notre classement des meilleures banques en ligne. C’est pour nous la meilleure banque sur internet à tous les niveaux. Pour ceux qui avaient peur d’avoir un support client dématérialisé, ils seront très largement rassurés avec Monabanq. Elle a été élue en 2018, 2019 et déjà en 2020 comme « Elu Service Client de l’Année », et elle ne fait vraiment pas semblant.

Boursorama Banque, la numéro un

Si vous cherchiez la première banque en ligne française, c’est Boursorama Banque. Si c’est aussi l’une des plus anciennes, elle a surtout poussé la croissance sur les 4 dernières années pour atteindre 2,1 millions de clients à la fin 2019. Aussi considérée comme la « banque la moins chère de France » depuis plusieurs années, Boursorama Banque a l’avantage de proposer différentes formules qui répondent à tous les français.

Si son compte de base exige 1 000€ de revenus tous les mois (et il est gratuit), il faudra aller vers les offres Welcome et Ultim pour profiter d’un compte gratuit et sans condition de revenus. Quel que soit le compte que vous allez ouvrir, vous pourrez obtenir une prime de 80€ pour toute première ouverture. C’est donc un bonus facile à obtenir, dans une banque en ligne vraiment compétitive.

Que proposent les autres banques en ligne ?

La crise sanitaire n’est pas facile, y compris pour les banques. En effet, leurs effectifs tournent partiellement au ralenti (pour certaines), ce qui réduit aussi la vitesse de validation des comptes. C’est pour cette raison que des banques en ligne comme les ogres ING ou BforBank ont décidé d’arrêter leur prime de bienvenue.

Cela dit, il ne faut pas se limiter au bonus d’accueil pour choisir son établissement bancaire. ING et BforBank sont des excellents choix, et ils offrent des opportunités similaires à long terme par rapport aux banques énumérées plus haut. Pour ceux qui cherchent une banque gratuite et sans condition d’entrée, l’offre Essentielle chez ING est la meilleure du marché. C’est celle qui offre le plus de flexibilité (notamment au niveau des plafonds), sans contrepartie.

Pour découvrir ING, c’est par ici :

