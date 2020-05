Banque en ligne : 3 offres et 250€ de prime en 8 minutes

Ouvrir un compte dans une banque en ligne permet de faire une double économie. Tout d’abord, il y a une économie qui est liée directement au frais de tenue de compte annuel : dans les établissements en ligne, ils sont dans la majorité des cas inexistants. A titre d’exemple, une banque de réseau classique facture en moyenne 215€ de frais par an. Ensuite, une seconde économie se fait avec la prime de bienvenue, qui peut grimper jusqu’à 120€ selon la banque en ligne.

Monabanq : 120€ de bonus à l’ouverture

Comme vous pouvez le voir dans notre avis sur Monabanq, la banque en ligne appartient au groupe Crédit Mutuel. Avec plusieurs centaines de milliers de clients et une gamme de comptes qui a été rénovée il y a quelques semaines, Monabanq se positionne comme un acteur de référence sur le créneau de la banque en ligne. Il faut savoir que cette banque n’exige aucun revenu minimum pour accepter des nouveaux clients, c’est la plus flexible.

Elle demandera une cotisation mensuelle (2€ à 9€ par mois) selon la formule choisie. Cela dit, ce coût est largement compensé par le bonus de bienvenue qui est le plus élevé parmi les banques en ligne. En l’occurrence, les nouveaux clients peuvent toucher 120€ de prime s’ils montrent une relative activité pendant toute la première année. Chaque mois pendant un an, sous condition d’utiliser sa carte bancaire, une prime de 10€ sera versé sur le compte des clients.

Sans trop rentrer dans le détail, il faut savoir que Monabanq propose 4 formules différentes. La formule Pratiq est la moins chère (2€ par mois) et permet d’avoir une utilisation limitée de son compte. Le compte le plus populaire, qui permettra d’obtenir tous les services d’un compte « classique (découvert, chéquier, retraits…) est à 3€ par mois, et il s’appelle Pratiq+. Enfin, la banque en ligne propose 2 offres pour les grands voyageurs, Uniq et Uniq+, qui sont parmi les plus compétitives du marché sur ce créneau.

Pour découvrir l’offre Monabanq, c’est par ici :

Visiter Monabanq

Orange Bank : la pépite qui explose

En l’espace de 2 ans, Orange Bank est devenue une incontournable sur le marché de la banque en ligne. Vous pouvez également le voir dans notre avis Orange Bank, c’est l’une des banques les plus faciles d’accès pour le grand public. Elle est sans condition de revenus et elle est entièrement gratuite. Mieux, les clients Orange et Sosh peuvent y souscrire sans même devoir transmettre leurs documents justificatifs d’identité.

En ce moment, et pendant quelques jours (seulement), la banque mobile offre 80€ de prime à ses nouveaux clients. Un premier versement de 50€ sera réalisé sous condition de réaliser 10 opérations dans le premier mois suivant l’activation de la carte bancaire. Un second versement de 30€ sera réalisé sous forme de remboursement de facture sur un abonnement mobile Orange ou Sosh. Donc même si vous n’êtes pas clients Orange, choisir Orange Bank vous permet d’obtenir un très joli bonus, sans aucune condition.

Orange Bank est une banque en ligne qui a su reprendre tous les codes des néo-banques. Son application mobile est hyper intuitive, et sa carte de paiement est très flexible et sans risque pour le client : aucun découvert n’est autorisé, ce qui permet aussi d’éviter les agios pour les personnes qui ont du mal à gérer leur budget. En plus du compte courant et de la carte bancaire, Orange Bank propose également un crédit à la consommation, un livret d’épargne et une carte premium Orange Bank.

Pour voir cette offre Orange Bank, c’est ici :

Visiter Orange Bank

Hello bank!, une offre gratuite et sans condition

Parmi les offres gratuites et sans condition disponibles sur le marché, Hello One de Hello bank! est probablement la meilleure du marché. La banque en ligne n’offre toutefois pas de prime pour cette formule. Les 50€ de prime immédiate sont uniquement réservés à l’offre Hello Prime – qui est beaucoup plus premium. Cette dernière est accessible sous condition de justifier 1 000€ de revenus par mois, et contre un versement de 5€ par mois.

Hello One est une offre sans condition et gratuite qui est la plus flexible en ce moment. Elle permet d’avoir tous les paiements gratuits et sans frais dans le monde, et elle permet aussi d’avoir les retraits gratuits dans toutes la Global Alliance du groupe BNP Paribas dans le monde (pour rappel, Hello bank! appartient au groupe BNP Paribas).

La version Prime est certes payante, mais c’est aussi la plus flexible et vaste du marché. Par rapport à son prix, elle est bien moins chère qu’une N26, Revolut ou même que l’offre de Monabanq. Si vous êtes amenés à voyager de manière plus fréquente dans les mois à venir, Hello Prime sera donc un partenaire de choix. Et si vous ouvrez un tel compte, vous pourrez même profiter de 50€ de prime en guise de bienvenue.

Pour découvrir l’offre Hello bank!, c’est par ici :

Visiter Hello bank!

La prime de bienvenue, pas le seul critère à prendre en compte

Évidemment, quand on choisit une banque en ligne, il faut le penser dans la durée. Il ne faut donc pas s’arrêter à la seule prime de bienvenue immédiate. En effet, il faut prendre en compte tous les avantages de chaque banque. Par exemple, Monabanq est l’établissement sur internet qui capitalise le plus sur le support client (élu service client de l’année en 2018, 2019 et 2020).

De son côté, Hello bank! possède la gamme la plus large de produits, similaire à celle d’une banque de réseau traditionnelle. Enfin, Orange Bank offre le plus de flexibilité, équivalent à une néo-banque, tout en ayant une gamme de produits plus généreuse et complète. Selon votre profil et selon vos besoins, chacun trouvera son compte dans une banque en ligne plutôt qu’une autre.

Pour avoir un maximum d’éléments à disposition pour choisir sa banque, nous avons mis en place un comparateur de banques qui vous permettra de trouver celle qui répondra le mieux à vos besoins. La prime de bienvenue doit être considérée comme une belle cerise sur le gâteau, et non comme une finalité en soi.