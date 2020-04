Banque en ligne : 410€ de bonus pour ouvrir un compte (gratuit), what else ?

Si vous pensiez que changer de banque est pénible, vous vous trompez : la banque en ligne profite de la Loi Sapin II pour faciliter le transfert de comptes, sans aucun frais et en toute simplicité. Depuis deux ans, il est donc beaucoup plus facile de migrer d’établissement. Pour cela, quoi de mieux que d’aller vers une banque en ligne gratuite, et sans condition ? Vous n’êtes donc nullement engagé – et mieux : vous pouvez obtenir un généreux bonus de bienvenue.

Si vous avez du temps devant vous, et que vous cherchez à gagner un peu d’argent facilement, la banque en ligne est une belle opportunité. Ce week-end, les bonus de bienvenue pleuvent comme jamais, c’est le moment d’en profiter. Attention, ils ne sont pas éternels, et plusieurs banques ont décidé de les suspendre pendant le confinement.

Les banques en ligne gratuites, sans condition

Si vous n’avez pas envie de vous engager (du tout), nous avons fait une première sélection des banques en ligne incontournables du moment. Elles sont donc flexibles, mais elles offrent surtout de beaux bonus sans aucun risque. C’est une bonne solution pour vous essayer à ces établissements tout en bénéficiant d’un bon argument de départ.

Orange Bank : jusqu’à 80€

La première banque en ligne n’est autre qu’Orange Bank. En ce moment, la banque mobile de l’opérateur télécom offre jusqu’à 80€ de prime à ses nouveaux clients, sans condition de revenus et gratuitement. Les 2 seules conditions pour obtenir ce compte gratuit (et le bonus) sont qu’il faut être 1/ majeur et 2/ qu’il faut être résident en France.

Au niveau de la prime, Orange Bank la décompose en deux : 50€ pour l’activation du compte, et 30€ sous forme de remboursement de facture pour les clients de l’opérateur télécom Orange (Orange ou Sosh). Pour obtenir la première prime, il faudra réaliser 10 opérations dans le premier mois – ce qui est largement faisable (peu importe le montant). C’est l’une des meilleures primes de bienvenue pour une banque en ligne.

Boursorama Banque : 80€ pour ses comptes

Boursorama Banque est la plus grande banque en ligne française, et c’est l’une des plus compétitives sur les tarifs. En ce moment, elle offre une prime de 80€ pour toute ouverture de compte courant chez elle. Cela concerne son compte standard (qui nécessite de justifier 1 000€ de revenus par mois) mais également ses comptes gratuits et sans condition comme Welcom ou Ultim. Si vous cherchez le « zéro condition » et la gratuité, Boursorama Banque est probablement la plus flexible. A noter que le compte Welcom est un compte bancaire limité, et que l’offre Ultim est à destination des voyageurs.

Notre trio préféré : Monabanq, ING et Hello bank!

En ce moment, Monabanq, ING et Hello bank! sont les banques en ligne qui nous plaisent le plus. Les trois établissements ont annoncé dans les derniers mois une refonte complète de leur gamme bancaire pour répondre aux besoins de profils plus spécialisés et marqués.

Monabanq : jusqu’à 120€ de prime

Par exemple, Monabanq a sorti sa nouvelle gamme Pratiq (compte bancaire simplifié), Pratiq+ (compte classique), Uniq (voyageur) et Uniq+ (très grand voyageur). Mieux, la banque en ligne offre jusqu’à 120€ de bonus pour toute première ouverture de compte. C’est le bonus le plus élevé de tout le marché, et il sera offert sous condition que le client justifie une activité régulière pendant la première année.

Si Monabanq ne demande aucune condition de revenus à ses clients, elle demande en contrepartie une cotisation mensuelle entre 2 et 9€ pour assurer un équilibre financier. Cela dit, en optant pour le compte à 2€ par mois (soit 24€ par an), vous pouvez largement garder une large partie du bonus alloué.

ING : 80€ pour le compte « Intégrale »

En septembre dernier, ING divisait sa gamme de produits en deux formules : ING Essentielle et Intégrale. Si la première est une offre gratuite et sans condition (avec un compte bancaire simplifié), la version Intégrale est le compte de base de la banque en ligne. Pour l’obtenir, il faut domicilier 1 200€ de revenus tous les mois (ou verser une cotisation de 5€ par mois). En contrepartie de l’activation de ce compte, ING offre un bonus de 80€. En France, ce sont plus d’un million de clients qui ont souscrit à cette offre, c’est l’une des banques en ligne les plus en vogue du moment.

Hello bank! signe le grand retour

Alors que BforBank continue de suspendre la prime de bienvenue, Hello bank! a décidé de la reprendre. La banque en ligne offre en ce moment 50€ de bonus sur le compte Hello Prime. Ce dernier n’est pas le plus facile à obtenir, c’est vrai : il faut justifier 1 200€ de revenus par mois, et il faut verser une cotisation de 5€ par mois. Cela dit, Hello bank! est l’une des meilleures banques en ligne en France – et ce serait dommage de passer à côté.

Pour ceux qui veulent un compte gratuit et sans engagement, Hello bank! est tout simplement la référence du marché avec son compte Hello One. Même si ce dernier ne permet pas de toucher un bonus de bienvenue, il est idéal pour ceux qui se contenteraient des opérations bancaires classiques. Pour découvrir la gamme de produits chez Hello bank!, c’est par ici :

