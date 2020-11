Banque en ligne : Hello bank! et Monabanq révisent leur prime de bienvenue

Le premier confinement avait mis la banque en ligne à rude épreuve. Avec une baisse drastique de la consommation des français, les banques de détail ont vu leurs revenus issus des commissions d’interchange s’effondrer.

Si les plus frappées par la crise sont assurément les néo-banques, la banque en ligne a enregistré un coup d’arrêt net. Même Boursorama Banque, qui est pourtant connue pour avoir une croissance tonitruante depuis des années, a marqué une pause sur le deuxième trimestre.

Quelle intention ?

Coïncidence ou non, plusieurs banques en ligne ont revu leur prime de bienvenue à la baisse ces derniers jours, quelques heures seulement après l’annonce du reconfinement.

Est-ce une volonté de mieux contrôler le budget en période de disette ? Est-ce la volonté de lever le pied sur l’acquisition client, alors qu’une partie des effectifs est en télétravail ? Difficile de le savoir, les établissements ne communiquent en général pas sur ce genre de décision.

Monabanq, filiale du groupe Crédit Mutuel, a été la première à réviser son offre, hier. Après avoir longtemps offert jusqu’à 120 euros de prime à ses nouveaux clients, elle se contente désormais d’offrir une carte Visa Premier pendant un an (valeur affichée : 36 euros). Au delà de cette période, elle sera ensuite facturée.

Hello bank! a emboité le bas en supprimant sa prime (80€) pour les nouveaux clients de sa formule Hello Prime, au profit de 3 mois offerts. Ils économisent donc 15 euros au moment de l’ouverture de compte, un bien maigre avantage quand on sait que son grand rival Boursorama Banque offre encore 80€ à ses clients – y compris pour un compte gratuit et sans condition. A noter que l’offre gratuite et sans condition d’Hello bank!, Hello One, n’a jamais été éligible à la prime.

Pendant ce temps, ING améliore son offre

Après avoir suspendu son bonus de bienvenue en octobre, ING revient plus fort que jamais. Sa formule ING Intégrale bénéficient d’une double prime. En plus des 80€ qu’il toucheront au moment de l’activation de leur compte, les clients bénéficieront aussi de l’Assurance Moyen de Paiement Plus gratuitement pendant un an (valeur : 30 euros).

Si la prime de bienvenue s’impose comme un argument supplémentaire au moment de choisir son compte, elle est loin d’être le critère principal. Parmi les points à considérer au moment du changement de banque, il faut regarder la qualité de l’offre, la gamme de produits bancaires, la qualité des supports ou encore l’efficacité du service client. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre comparateur de banques ici.