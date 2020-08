Banque en ligne : Hello bank!, la prime de bienvenue est de retour

En quelques années, Hello bank! est devenue l’une des banques en lignes de référence en Europe. La filiale du groupe BNP Paribas y recense plus de 3 millions de clients, dont plus de 500 000 en France. En janvier dernier, elle opérait une refonte complète de sa gamme de produits pour mieux répondre aux attentes du marché. En bonus, elle offre en ce moment une généreuse prime de bienvenue.

Une refonte opérée avec succès

Alors que les néo-banques comme Revolut ou N26 prennent de l’ampleur, Hello bank! a décidé de revoir son offre en la divisant en deux. Sa première formule baptisée Hello One rivalise directement avec ces nouveaux entrants.

Cette dernière est gratuite, sans condition et donne accès à un compte courant et une carte de paiement. Là où elle se différencie des autres néo-banques, c’est que son offre est plus complète : les clients Hello One peuvent aussi profiter des livrets d’épargne, de l’assurance-vie, de la bourse ou des crédits.

Hello Prime est une version plus haut de gamme qui rappelle l’offre historique de la banque en ligne. Cette formule est accessible à tous ceux qui pourront justifier de 1 000€ de revenus nets par mois, et contre une cotisation mensuelle de 5€.

Si vous ouvrez un compte Hello Prime avant le 25 août prochain, vous pouvez toucher une prime de 80€. Avec cette offre, Hello bank! est de retour au niveau habituel après une période moins généreuse.

Parmi les avantages de la formule Hello Prime, vous bénéficiez tout d’abord une carte avec les avantages / assurances / garanties d’une Visa Premier. Hello bank! ne facture aucun frais sur vos opérations (paiements et retraits) où que vous soyez dans le monde. Dernier point, la carte bancaire est une carte de « crédit », vous pouvez donc prétendre à un découvert.

Par ailleurs, il faut savoir qu’Hello bank! se distingue sur la plupart des produits de sa gamme. Son livret d’épargne (Hello+) est le plus compétitif du marché des banques en ligne. La banque en ligne est également très compétitive sur les crédits (en particulier le crédit à la consommation) et sur le paiement mobile – avec Apple Pay. Pour en savoir plus, vous pouvez voir notre avis sur Hello bank! ici.

Hello bank!, aucun frais d’inactivité

Si N26 et Revolut sont gratuites, elles sont vite limitées. Elles incitent rapidement leurs clients à migrer vers des formules payantes, à l’instar de N26 You (9,99€ par mois) ou N26 Metal (16,99€ par mois).

De l’autre côté, quelques banques en ligne offrent des services simplifiés assez similaires à ces dernières, mais ils sont plus souples. Parmi elles, Boursorama Banque, Orange Bank ou encore Hello bank! (avec Hello One) se distinguent. Cependant, les deux premières facturent des frais d’inactivité en cas de non utilisation de la carte bancaire. Hello bank! est vraiment gratuite à tous les niveaux.

Autrement dit, avec la formule gratuite Hello One, vous n’aurez aucun coût – et aucun frais cachés. C’est tout simplement la meilleure offre du marché, même si celle-ci n’offre pas de prime à l’ouverture.

