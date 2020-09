Banque en ligne : ING offre jusqu’à 180€ en cash et bonus

Dans la dernière année, ING a accéléré sa conquête de nouveaux clients. Outre son offre Essentielle, gratuite et sans condition, qui représente 50% des nouvelles ouvertures de compte, la banque en ligne mise également sur des bonus gonflés pour séduire de nouveaux clients.

En ce moment, et jusqu’au 29 septembre, ils pourront bénéficier d’un bonus jusqu’à 180€ pour toute première ouverture. Celui-ci se décompose en deux parties que nous allons détailler plus bas. Alors que la bataille des primes fait rage entre les banques en ligne, ING se positionne ici loin devant toutes ses homologues.

ING : 80€ + 100€ de crédits films / séries

Depuis la fin de l’année 2019, ING décline son compte courant en deux formules. D’une part, il y a l’offre Essentielle qui est accessible sans condition et sans frais. Elle a vocation à rivaliser directement avec l’offre des néo-banques, elle est donc aussi assez restreinte. D’autre part, il y a la formule Intégrale – qui est la version historique de la banque en ligne.

C’est justement cette version Intégrale qui permet de décrocher la première prime de 80€. Il faudra pour cela valider et activer son compte courant… et puis c’est tout. Pour rappel, afin d’être éligible à la formule Intégrale, il faudra domicilier 1 200€ de revenus par mois (ou verser une cotisation de 10€ par mois). En optant pour ce compte, vous bénéficiez d’une Mastercard Gold, de l’absence de frais sur les opérations à l’étranger et de nombreux autres avantages. Si vous cherchez à en savoir plus, notre avis sur ING est fait pour vous.

Dans notre conversation avec Frédéric Niel, le directeur de la banque nous a précisé que leur « stratégie est celle de l’engagement client ». ING cherche donc à ce que ses clients utilisent ses produits pour en faire leur établissement principal. Aujourd’hui, ce sont environ 25% de leur base qui en ont fait leur compte bancaire principal, ce qui place ING parmi les références sur le marché.

La seconde prime de 100€, sous forme de crédit pour acheter des films (et séries) sur Rakuten TV, est encore une fois réservée aux clients Intégrale. Pour cela, il faudra souscrire à l’un des trois produits ci-dessous, au même moment que l’ouverture de compte. Le LDDS est très similaire au Livret A, que l’on retrouve aussi dans la gamme de produis chez ING. Ce dernier n’est toutefois pas éligible à ce bonus sous forme de crédits.

Assurance Moyens de Paiement Plus

Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)

Livret Epargne Orange (LEO)

Une gamme de produits très large

ING est arrivée sur le marché en 2000, avec le Livret d’Épargne Orange. Ce dernier était jadis très populaire, notamment grâce aux super-rendements qu’il pouvait offrir. Depuis, le contexte économique fait que les banques ne peuvent plus offrir des taux aussi élevés. Cela dit, ING a réussi à se diversifier en élargissant sa gamme de produits bancaires.

Outre le compte courant – qui est arrivé en 2008 – la banque en ligne a depuis introduit des produits de crédits (immobilier et consommation), de l’investissement (bourse) ou encore de l’épargne (livrets et assurance-vie). On retrouve par ailleurs la carte Mastercard classique (offre Essentielle) et même une carte bancaire gratuite de type Mastercard Gold (Intégrale).

Au final, ING se rapproche sensiblement des offres que l’on retrouve dans les banques de réseau classiques. En parallèle, elle offre tous les outils digitaux pour gérer au mieux sa banque, depuis un ordinateur ou un smartphone. Aujourd’hui, elle peut se féliciter de compter plus d’un million de clients et elle se place ainsi comme la deuxième plus grande banque en ligne du marché français.

