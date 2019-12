Banque en ligne : les meilleures offres avec 0 frais bancaires 🎅🏻

En moyenne, il faut compter 200 euros de frais bancaires par an pour un compte dans un établissement traditionnel : la banque en ligne bouleverse ce postulat avec des offres bien plus compétitives et parfois à partir de 0€ par an.

Ci-dessous, nous avons listĂ© les meilleures offres disponibles en ce moment – avec un minimum (voire zĂ©ro) de frais bancaires. Dans la majoritĂ© des cas, ces offres de NoĂ«l se terminent dĂ©jĂ dans les jours Ă venir, il ne faut donc plus trop tarder avant de les voir disparaĂ®tre.

Hello bank! : 80€ offerts, et zéro frais bancaires

Dans notre comparatif de banques en ligne, Hello bank! figure tout en haut de notre rapport. L’Ă©tablissement bancaire, filiale du groupe BNP Paribas, propose Ă ses clients une prime de bienvenue pour toute première ouverture de compte qui s’Ă©lève Ă 80€. Elle permet par ailleurs d’obtenir un compte courant et une carte bancaire gratuite, sans aucun frais associĂ©s. Il faudra pour cela justifier d’un revenu mensuel de 1 000€ pour un compte individuel, et 2 000€ de revenus pour un compte joint. Il est possible de migrer vers une carte Visa Premier gratuite sous condition de justifier 1 800€ de revenus par mois.

En dehors de sa flexibilitĂ© et de sa gĂ©nĂ©rositĂ© Ă l’ouverture d’un compte, Hello bank! est l’une des banques en ligne qui possède la gamme de produits la plus large du marchĂ©. Grâce Ă l’expertise de sa maison-mère, il propose – outre son compte courant et ses cartes bancaires – des solutions d’Ă©pargne, de crĂ©dit, d’assurance-vie, d’assurance ou de bourse Ă des tarifs très avantageux. C’est aussi la seule banque en ligne Ă permettre Ă ses clients d’utiliser les 2 000 agences physiques du groupe BNP Paribas pour dĂ©poser leurs chèques et leurs espèces. Vous pouvez aussi retrouver notre avis Hello bank! ici.

Orange Bank, la flexibilité mobile

Orange Bank est l’une des plus jeunes banques en ligne actives dans l’Hexagone puisqu’elle a Ă©tĂ© lancĂ©e fin 2017. La solution du groupe tĂ©lĂ©com a franchi rĂ©cemment les 500 000 clients, et elle enregistre environ 20 000 nouvelles demandes par mois. Lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actionnaires qui a eu lieu en novembre dernier, le PDG du groupe se fĂ©licitait de recruter un quart de ses clients via son offre de crĂ©dit très compĂ©titive.

Si Orange Bank n’a pas la gamme de produits bancaires la plus complète, elle a prĂ©fĂ©rĂ© se limiter Ă quelques produits pour conserver l’offre la plus simple et lisible possible : un compte courant, une carte bancaire gratuite (une version payante est aussi disponible), un livret d’Ă©pargne et donc ce fameux crĂ©dit (avec un TAEG fixe de 0,95 % Ă partir de 3 000€ sur 12 mois sans frais de dossier).

Pour les clients de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com Orange, la prime de bienvenue s’Ă©lève Ă 120€ pour toute première ouverture de compte courant chez Orange Bank. Pour ceux qui ne le se sont pas, le bonus d’accueil reste toutefois de 80€, ce qui est Ă©videmment Ă prendre en compte lorsqu’on ouvre un compte bancaire. A noter qu’Orange Bank ne demande aucun justificatif de revenus – mais elle peut facturer des frais en cas d’inactivitĂ©.

Monabanq, l’alternative Ă©thique pour NoĂ«l

Si vous voulez ouvrir un compte bancaire en faisant une bonne action pour NoĂ«l, c’est la banque en ligne Monabanq qui sera le meilleur choix. La filiale sur internet du groupe CrĂ©dit Mutuel propose une prime de 120€ en guise de cadeau pour l’ouverture d’un compte courant. Seulement, la spĂ©cificitĂ© de l’Ă©tablissement est que les clients peuvent reverser cette prime directement Ă l’association SOS Villages d’Enfants – avec qui Monabanq est partenaire.

Au niveau de l’offre bancaire, Monabanq n’exige aucun justification de revenus pour accepter les clients. Elle demande toutefois une cotisation mensuelle de 2€ par mois pour obtenir un compte courant ainsi qu’une carte bancaire sans frais. Il s’agit d’une banque très complète avec une offre d’Ă©pargne, d’assurance-vie et de crĂ©dits (y compris immobilier depuis quelques mois).

Une offre spĂ©ciale pour les jeunes et les auto-entrepreneurs est Ă©galement mise en avant. Petite particularitĂ©, Monabanq est l’autre banque (en plus de Hello bank!) Ă accepter les dĂ©pĂ´ts d’espèces, via les guichets automatiques du CIC. Dans les autres banques en ligne, il faudra faire l’impasse sur les dĂ©pĂ´ts d’espèces. Vous pouvez lire notre avis Monabanq ici.

