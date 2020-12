Banque en ligne : 160€ de bonus facile si vous ouvrez un compte ING (gratuit) 🔥

ING est une banque en ligne parmi les plus populaires. Avec plus d’une vingtaine d’annĂ©es d’existence et 1 million de clients, elle figure sur le podium des plus grands acteurs français. Pour finir l’annĂ©e en beautĂ©, elle affiche un deal inĂ©dit pour tous ses nouveaux clients. Pour toute première ouverture de compte, vous pouvez toucher jusqu’Ă 160€ de prime. Attention, l’offre se finit dĂ©jĂ Ă minuit.

Avec cette prime de 160€, ING se place comme la banque en ligne la plus gĂ©nĂ©reuse du marchĂ©. Il arrive de temps en temps que Boursorama Banque offre jusqu’Ă 130€ de prime (ce qui n’est pas le cas actuellement), mais jamais 160€. On rappellera aussi que les autres banques en ligne suivent la tendance opposĂ©e : Hello bank!, Monabanq ou BforBank ont supprimĂ© leur bonus de bienvenue.

Pourquoi profiter de cette opportunité ?

Aujourd’hui, l’Ă©lite des banques en ligne (dont fait partie ING) offre une gamme de produits bancaires quasiment Ă©quivalente Ă celles des banques traditionnelles. Au niveau des prix, ces Ă©tablissements sont gratuits dans le cas d’une utilisation bancaire classique. Dans certains cas et pour certaines formules, il faudra toutefois justifier d’un revenu mensuel rĂ©current.

Outre leur gamme bancaire et la compĂ©titivitĂ© des prix, ces banques en ligne ont tout fait pour rassurer leurs clients. Elles ont mis en place des services clients (par tĂ©lĂ©phone, mail ou via les rĂ©seaux sociaux) souvent bien meilleurs que ceux d’une banque classique. Le support client chez ING est reconnu pour la troisième annĂ©e consĂ©cutive avec le Prix Excellence Client. En optant pour cette banque, vous ĂŞtes garanti d’avoir un service compĂ©tent et rĂ©actif.

Apple Pay Apple Pay Offre gratuite et sans condition Carte Mastercard Gold gratuite Support client (Prix Excellence) Prime d'accueil de 160€ 160 € OFFERTS Voir l'offre Notre test Compte courant Conditions : 1 200 € nets/mois (domiciliation) ou 5€ par mois Frais annuels : 0 € • DĂ©pĂ´t initial : 300 € DĂ©pĂ´t de chèques : ✔ • DĂ©pĂ´t d'espèces : ✘ Carte bancaire CoĂ»t mensuel de la carte : 0 € Retraits zone euro : Gratuits • Paiements zone euro : Gratuits Retraits en devises : 0 % • Paiements en devises : 0 % Cartes proposĂ©es Paiement mobile Apple Pay Apple Pay EN VOIR + 1

Depuis quelques semaines, ING a rajoutĂ© un Ă©lĂ©ment très prĂ©cieux dans son offre. Il est dĂ©sormais possible d’utiliser Apple Pay quand on est client de la banque en ligne. Vous pouvez donc enregistrer votre carte directement dans l’application Wallet sur un iPhone – et utiliser celui-ci comme une alternative Ă la carte physique. La seule diffĂ©rence est qu’il n’y a pas de plafond pour le paiement, contrairement au paiement sans contact par CB.

ING se place ici comme un acteur de rĂ©fĂ©rence sur le paiement, après avoir longtemps dominĂ© sur l’Ă©pargne. La banque d’origine nĂ©erlandaise avait initialement capitalisĂ© sur le compte Ă©pargne (LEO) pour attirer le public français. Depuis, elle s’est largement diversifiĂ©e. Dans les dernières annĂ©es, elle s’est Ă©toffĂ©e au niveau du crĂ©dit avec un prĂŞt Ă l’habitat et Ă la consommation de très grande qualitĂ©.

ING offre le cadeau le plus compétitif

Dans les dernières annĂ©es, on n’a jamais vu une prime plus gĂ©nĂ©reuse que celle chez ING. Avec 160€ de bonus en guise de cadeau de bienvenue, la banque fait très fort. Il faudra pour cela opter pour sa formule « ING IntĂ©grale », qui demande des conditions sur le revenus. Elle s’oppose Ă la formule ING Essentielle, qui est une solution qui rivalise avec les nĂ©o-banques : elle est gratuite et sans aucune condition.

Pour toucher le bonus de 160€, il faudra donc ĂŞtre client IntĂ©grale. Il y a deux façons d’y arriver. La première est de domicilier 1 200€ de revenus par mois pour obtenir ce compte gratuitement. Il vient notamment avec une carte bancaire Mastercard Gold et des services très premium. La deuxième solution pour accĂ©der Ă cette offre est de verser une cotisation de 10€ tous les mois. Cela reste toujours moins onĂ©reux qu’une banque de rĂ©seau traditionnelle.

Pour ceux qui ne veulent pas justifier de revenus, il est possible de se tourner vers l’offre ING Essentielle. Cette dernière est gratuite et sans engagement. En contrepartie, il faudra faire avec une carte Mastercard Standard, un dĂ©bit immĂ©diat et des plafonds plus limitĂ©s. Cela dit, cette formule est meilleure qu’une nĂ©o-banque puisqu’elle donne un accès Ă la gamme de produits bancaires de la banque en ligne. En optant pour un Revolut ou N26, il faudra se contenter d’une carte de paiement, ce qui n’est pas assez pour en faire son compte principal.

Comment obtenir la prime entière ?

La prime de 160€ mise en avant par ING s’obtient de manière assez simple. Si vous aviez l’intention d’ouvrir un compte IntĂ©grale chez ING, vous devriez très probablement obtenir l’intĂ©gralitĂ© de ce bonus. La première partie de la prime est directement liĂ©e Ă l’ouverture de la formule « IntĂ©grale ». Une fois que le compte aura Ă©tĂ© activĂ©, vous toucherez alors un cadeau de 80€ sur votre nouveau compte.

En plus de cette prime, ING vous offre un second bonus de 80€ si vous domiciliez 1 200€ de revenus (au minimum) en fĂ©vrier et mars 2021. C’est une condition obligatoire tous les mois pour obtenir le compte gratuit. Si vous ne versez pas ce montant durant un mois sur le compte ING, il faudra alors payer une cotisation de 10€ pour compenser.

Encore une fois, cette offre spĂ©ciale ING prend fin dĂ©jĂ ce soir Ă minuit. La banque en ligne propose deux Ă trois fois par an un bonus aussi gĂ©nĂ©reux. Il est clair qu’il faudra attendre encore longtemps avant de revoir une prime de 160€ arriver sur le marchĂ©. C’est d’autant plus pertinent que les conditions sont assez flexibles pour dĂ©crocher facilement cet avantage.

