Batman : ce risque qu’est en train de prendre Matt Reeves

Vous le savez, sur ce site même, le film de Batman qui mettra notamment en scène Robert Pattinson n’a pas été épargné. Mais, cela n’empêche pas de garder un œil attentif sur ce qui se profile et notamment sur les recrutements, avec quelques débauchages chez Marvel. C’est du côté du casting que les choses importantes se déroulent, notamment avec le recrutement de Zoe Kravitz pour incarner Catwoman. Sauf que la liste ne s’arrête pas là et les fans peuvent nourrir quelques inquiétudes.

Batman face à trop d’ennemis ?

En 2021, le film The Batman de Matt Reeves sortira donc dans les salles obscures. Colin Farrell vient d’être annoncé pour jouer le Pingouin, et on sait déjà que l’on aura le droit au Riddler, même si l’acteur ne semble pas avoir été trouvé. Certaines rumeurs font aussi état de recherches pour un acteur à même de jouer Harvey Dent / Double Face.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Que très concrètement, ce film pourrait mettre Batman aux prises avec quatre de ses adversaires. Quatre nouveaux adversaires, mais aussi un nouvel acteur pour incarner Batman. Un sacré pari, surtout quand on se réfère à certains ratages passés (Batman Forever ou Batman & Robin). Mais est-ce pour autant une mauvaise idée ?

S’il s’agit d’une prise de risque, c’est aussi l’esprit de Batman. Le justicier est rarement confronté à un seul vilain, même dans la trilogie de Christopher Nolan. The Dark Knight Rises en proposait même trois. La leçon ? Ce n’est pas tant le nombre que la qualité qui fait la différence. Si Matt Reeves parvient à créer une histoire qui les fait fonctionner ensemble et surtout se décide sur un vilain qui sera l’ennemi principal du film, l’alchimie peut fonctionner. A plus forte raison alors que l’on ignore encore quelle importance auront ces quatre méchants. Peut-être l’objectif est-il aussi de préparer les films suivants…