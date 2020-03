Batman : des photos de la (superbe) Batmobile… et Johnny Depp en Joker ?

The Batman nous présente sa Batmobile

Rappelez-vous, le jour de la St Valentin, Matt Reeves dévoilait une courte vidéo permettant de découvrir l’acteur Robert Pattinson dans la peau de « The Batman ». Beaucoup de fans avaient alors apprécié le côté très « dark » de ce Batman, en soulignant le fait que le « Bat Symbol » incrusté sur la poitrine de Batman était réalisé avec le pistolet qui a servi à tuer les parents de Bruce Wayne…

Aujourd’hui, ce même Matt Reeves a décidé de lever le voile sur un autre élément phare du film à venir : la Batmobile. Découvrir le véhicule de fonction de Bruce Wayne est évidemment un évènement dans chaque film, et pour cette nouvelle version, le réalisateur a opté pour un véhicule relativement réaliste, bien loin du côté militarisé de la Batmobile de Christopher Nolan. Un look très urbain, moins comics, et globalement très réussi.

Et Johnny Depp en Joker ?

Outre la présentation de cette Batmobile, une nouvelle rumeur vient tout juste d’émerger concernant ce prochain film Batman… concernant le Joker. En effet, si Jared Leto avait incarné le célèbre « super vilain » dans Suicide Squad et que Joaquin Phoenix a récemment été récompensé d’un oscar pour sa performance, il se murmure qu’un certain Johnny Depp pourrait reprendre le flambeau… Selon certains, l’acteur constituerait même l’option n°1 de la Warner.

Rappelons toutefois que ce nouveau film Batman, attendu pour 2021, devrait se focaliser sur des ennemis comme l’Homme Mystère ou le Pingouin, mais il n’est pas impossible que le Joker fasse une petite apparition. On sait déjà que l’asile d’Arkham sera bien présent dans le film, alors pourquoi pas le Joker…?

Bien sûr, Robert Pattinson ne sera pas la seule star de ce prochain Batman, puisque le film inclura notamment Colin Farrell en tant qu’Oswald Cobblepot (le Pingouin), John Turturro en Carmine Falcone, sans oublier Andy Serkis en Alfred Pennyworth, Zoe Kravitz en Catwoman ou encore Jeffrey Wright en commissaire Gordon. Et mine de rien, on a plutôt hâte de découvrir le résultat !