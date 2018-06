Beaucoup de promesses pour la saison 9 de The Walking Dead

Angela Kang est aux commandes de « The Walking Dead » pour le 9e saison. Elle a fait ses premières déclarations.

« Des histoires avec des nanas »

La série The Walking Dead peut-elle rebondir ? On sort de (au moins) deux saisons plutôt décevantes pour Rick Grimes et ses compagnons. Suffisamment pour que des rumeurs d’arrêt de la série aient circulé. Mais, il n’en est rien. Une autre saison est bel et bien au programme. Et c’est une femme, Angela Kang qui va être aux commandes.

La nouvelle showrunneuse s’est exprimé pour la première fois lors d’un panel dédié aux femmes chez AMC (la chaîne américaine qui diffuse la série). « Nous allons entrevoir de grandes histoires dans notre nouvelle saison, avec les femmes en particulier. Et je pense que les spectateurs qui se sentent vraiment concernés par Michonne, Maggie ou encore Carol y trouveront leurs comptes, tout comme Rick et Daryl et les autres personnages que nous aimons. Mais, pour les fans qui recherchent vraiment cette spécificité pourront réellement voir le travail incroyable fourni par nos actrices. » Place au girl power donc avec une interrogation majeure. Les scénaristes vont-ils respecter l’arc narratif de Negan comme écrit par Kirkman ? Cela suppose respecter une ellipse de deux ans. Cela paraît envisageable au vu de la fin de la saison 8.

Une personnalité pas forcément convaincante

Sur le papier, c’est séduisant. Angela Kang nous a déjà fourni de très bons rebondissements. Elle fait partie de l’aventure depuis la saison 2 et a co-signé une vingtaine d’épisodes. Parmi ceux-ci, on trouve notamment, la mort de Dale, le décès de Beth ou encore la fausse disparition de Glenn dans la saison 6.

Jusque-là, elle restait dans l’ombre. Mais, elle est apparue complètement dans la lumière lors des deux dernières saisons. Pas vraiment les meilleures de la série pour les critiques mais aussi les audiences. Peut-être toutefois, qu’avoir le contrôle complet lui permettra de montrer toute l’étendue de son talent. On ne souhaite pas mieux.