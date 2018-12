BendGate 2018, ou pas selon Apple

Vous souvenez-vous du BendGate ? Non ? Alors un petit rappel s’impose. Juste après la sortie des iPhone 6 et 6 Plus, Apple avait reçu des milliers de plaintes de la part des acheteurs de ses nouveaux flagships. La raison ? Les téléphones se courbaient très facilement, à tel point qu’il était possible de les tordre en quelques secondes simplement grâce à la force de nos doigts.

Et le pire dans cette histoire… C’est que la firme à la pomme était complètement au courant de ce risque, alors qu’elle continuait à le nier même après que des centaines de vidéos accablantes aient été publiées sur YouTube.

Les nouveaux iPad Pro de 2018 sont tordus, eux aussi !

Comme nous l’avions souligné le mois dernier, le scandale semble se réitérer à l’approche des fêtes de fin d’année. Cette fois-ci, ce sont les derniers iPad Pro qui se plient très vite, et sans voir besoin de faire appel à un outil en particulier. Mais alors, c’est grave docteur ?

Et bien, selon Apple… Non. L’entreprise de Tim Cook a en effet confirmé à nos confrères américains de The Verge que certains utilisateurs recevaient des colis avec un iPad Pro un peu tordu. Elle a aussi précisé que ce serait en fait totalement normal, dû au procédé de fabrication de la tablette, et sans conséquence directe sur la qualité de l’appareil ou sa durée de vie.

Pas d’inquiétude : votre iPad Pro va bien

Si vous avez choisi de vous offrir le dernier né de la famille de tablettes professionnelles d’Apple pour Noël et qu’il arrive en étant un peu courbé, ce n’est donc absolument pas grave, du moins selon son concepteur.

Mais si toutefois vous êtes vraiment perfectionniste, et pour peu que vous ayez souscrit à l’assurance Apple Care, l’échange de votre iPad Pro devrait se faire sans poser de problème à l’Apple Store le plus proche de chez vous.

Source