Benjamin Gates : le chasseur de trésors de retour sur Disney+ et au cinéma

Benjamin Gates n’est pas encore mort. Après un second film sorti en 2007, l’aventurier incarné par Nicolas Cage doit avoir le droit à un troisième opus, dont la sortie est annoncée à l’horizon 2022. Mais honnêtement, on commençait quand même à se poser des questions alors que les nouvelles sont rares. Ces derniers mois, on a tout de même eu le droit à une bonne nouvelle, dont l’annonce que Chris Bremner (Bad Boys for Life) serait le scénariste de ce troisième épisode. Mais on ignorait par exemple où allait sortir ce film : Disney+ ou cinéma ? Les réponses tombent et elles devraient plaire aux fans.

Benjamin Gates, une franchise à potentiel pour Disney

Si on en croit les déclarations du producteur Jerry Bruckheimer à Collider, le personnage de Benjamin Gates semble avoir un avenir radieux chez Disney. Avec et sans Nicolas Cage. Concrètement, deux projets sont actuellement en développement. D’un côté, un film pour le cinéma, comme on le savait déjà. De l’autre, une série, destinée au streaming et donc à Disney+. Il précise aussi toutefois qu’il ne s’agit pour l’instant que de projets, mais Disney semble avoir bon espoir qu’ils se concrétisent.

Si le film gardera le même casting, la série Benjamin Gates, pour Disney+ veut en revanche dépoussiérer un peu la franchise.

La série pour Disney+ comprendra un casting plus jeune, ce sera le même concept, mais avec une distribution plus jeune.

Le scénario du pilote aurait déjà été écrit et Disney a « une idée des prochains épisodes ». Deux options sont envisageables pour la série : un spin-off permettant de prolonger l’univers de Benjamin Gates ou un remake avec un nouveau personnage destiné à terme à remplacer Nicolas Cage en incarnant Benjamin Gates plus jeune. Dans tous les cas, avec Indiana Jones 5 qui se profile, l’aventure fait son retour chez Disney.

