Bientôt l’audiodescription française sur Netflix ?

Netflix est-il vraiment friendly pour tous les utilisateurs ? Alors que la plateforme continue de gagner des abonnés et révèle peu à peu ses secrets, on peut aussi en douter. C’est un problème sur lequel veut alerter une pétition lancée sur le site change.org qui compte déjà plusieurs centaines de signatures.

Dans ce document adressé à Reed Hastings et signée à l’heure où nous écrivons ces lignes par un peu moins de 800 personnes, un homme nommé Christophe Bourgeois réclame que Netflix saute le pas de l’accessibilité.

Nous sommes beaucoup de non-voyants et même de malvoyants à aimer les films et les séries. Malheureusement, nous n’avons pas accès aux images, ce qui ne nous permet pas d’apprécier autant que possible ces contenus.