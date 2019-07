Bientôt un plug-in pour activer le réseau Tor sur Mozilla Firefox ?

Comme je l’évoquais dans un autre article sur Google Chrome publié hier soir, il devient de plus en plus compliqué pour les internautes de pouvoir surfer sur le net sans laisser de traces. Certains ont tout de même du courage et installent Tor, mais le problème de cette solution est qu’elle demande un temps d’adaptation supplémentaire qui n’est pas évident pour tout le monde.

Pour parvenir à mettre en place une extension donnant accès au routeur oignon directement depuis le navigateur de Mozilla, l’équipe en charge du développement du célèbre réseau décentralisé mise sur un partenariat avec la fondation à but non lucratif pour pouvoir diffuser une première version.

Une intégration compliquée

Bien que très pertinente pour de nombreux utilisateurs qui sont sur Firefox pour davantage de confidentialité, le développement de cette extension pourrait être plus difficile que prévu. En effet, le code écrit pour créer chacun des deux logiciels est assez différent, bien que Tor se base sur son homologue.

De même, le nombre de personnes qui se servent de The Onion Router est bien moins élevé que celui de ceux qui se connectent depuis le programme imaginé par Mozilla, lui aussi de plus en plus sûr. Il y aurait donc un vrai défi de scalabilité à relever pour parvenir à lancer ce nouveau plug-in.

Quand pourra-t-on activer Tor sur Firefox ?

Pour le moment, cette information est à prendre avec des pincettes : seules des discussions ont été entamées, et aucune date concernant ne serait-ce qu’une version alpha n’a été communiquée par aucune des deux parties.

Il est toutefois certain que sa sortie pourrait être un réel atout pour chacune d’elles : de son côté, Firefox offrirait un nouveau niveau de sécurité à des lanceurs d’alerte par exemple. Quant à Tor, son service pourrait connaître un renouveau auprès d’une génération qui ne le connaît pas encore et se démocratiser.