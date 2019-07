Google Chrome améliore de nouveau son mode navigation privée

Jusqu’à aujourd’hui, lorsque vous naviguiez en mode navigation privée, les sites visités pouvaient… Savoir que vous utilisez cette fonctionnalité. Comment ? Tout simplement, car l’API de Google était construite de manière à communiquer cette information aux différentes pages web consultées. Mais avec la nouvelle version de Chrome, cela pourrait bien changer !

En effet, quand on souhaite protéger notre vie privée, c’est souvent pour une bonne raison, qui va de la confidentialité à la protection de nos données personnelles. Et le principe serait biaisé si l’on partageait au grand jour le fait que l’on souhaite rester anonyme. Qui voudrait crier haut et fort qu’il souhaite rester discret ?

Arrivée sur Chrome 76

Le slogan de Google a été pendant longtemps Don’t be evil, si bien que la firme de Mountain View se doit de temps en temps d’y faire honneur. C’était notamment le cas lors de l’une mise à jour pour la sécurité le mois dernier, et il semblerait que la nouveauté dont on parle aujourd’hui arrive elle dans une dizaine de jours, le 30 juillet plus précisément.

Cette avancée serait également la porte ouverte à la lecture illimitée des blogs et médias se servant de l’API pour tracker le nombre d’articles consultés. Les journalistes qui souhaitent se voir rémunérés pour leur travail devront donc mettre en place un nouveau système pour faire payer leurs lecteurs.

Les alternatives

Soyons honnêtes, si vous souhaitez naviguer sans laisser de traces, Chrome n’est pas le moyen le plus sûr du monde : même en mode Incognito, votre fournisseur d’accès à Internet et les autorités de votre pays peuvent avoir accès à vos données. Et quand on connaît la situation de certaines régions qui pratiquent la censure et limitent les libertés de leurs citoyens, il est compréhensible de souhaiter trouver de meilleures solutions.

Côté navigateur, Mozilla Firefox est souvent considéré comme plus respectueux de la vie privée, car à caractère non commercial. Mais si vous souhaitez vraiment être protégés, il devient évident qu’il faut commencer par cacher votre adresse IP en utilisant un VPN. Sur ordinateur, ils sont nombreux, quant à l’activité sur mobile, elle peut être protégée avec Opera par exemple.