Bientôt un indice de « réparabilité » sur les appareils électroniques

En France, en 2021, les appareils électroniques pourraient afficher, sur leur packaging, un « indice de réparabilité ». C’est en effet une mesure qui a été votée tout récemment au parlement européen, et qui souhaite permettre aux consommateurs de savoir si l’appareil qu’il s’apprête à acquérir peut être réparé aisément ou non.

Un « indice de réparabilité » sur nos produits high-tech

Selon le parlement européen, cette nouvelle mesure vise à améliorer la lisibilité du marché high-tech pour les consommateurs. Concrètement, à l’instar de ce que l’on connait déjà avec le Nutri-Score, à savoir cette notation (de A à E) que l’on retrouve sur les emballages de produits alimentaires, chaque produit électronique devrait bientôt disposer d’un score permettant de jauger sa réparabilité. Un rapport qui va permettre « d’élaborer et introduire un étiquetage obligatoire, afin de fournir aux consommateurs des informations claires, immédiatement visibles et faciles à comprendre sur la durée de vie estimée et la réparabilité d’un produit au moment de l’achat. »

Ainsi, on retrouvera, quelque part sur l’emballage, un tout nouveau logo, symbolisé par un écrou et une clé, lequel sera accompagné d’une note de 0 à 10. Evidemment, plus la note est élevée, plus le produit affiche un fort taux de réparabilité, et est donc à même d’afficher une durée de vie plus importante. A l’heure actuelle, difficile de savoir sur quels produits précisément serait apposé ce nouveau logo, mais on devrait retrouver ce dernier sur des smartphones, des tablettes, des ordinateurs… Un indice qui porte sur 5 critères principaux, à savoir les documentations, la démontabilité, accès et outils, la disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces détachées, et un critère spécifique à la catégorie d’équipements concernée.

Cela fait quelques années maintenant que nos produits high-tech font la part belle à la miniaturisation, et il est difficile (voire impossible) de réparer soi-même certains smartphones ou certaines tablettes. Le site iFixit se charge depuis longtemps de noter la réparabilité de nos joujoux high-tech, et nombreux sont ceux à se montrer particulièrement récalcitrants.

Le parlement européen souhaite également que les constructeurs étendent la durée de garantie des appareils, ou encore que ces derniers offrent un accès clair aux informations permettant d’entretenir et réparer nos futurs produits high-tech. On évoque également la possibilité de profiter de « mises à jour réversibles », avec la possibilité pour l’utilisateur de revenir par exemple à la version précédente de l’OS de son smartphone, si la nouvelle version venait à réduire les performances de ce dernier.