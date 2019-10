iFixit démonte (encore) le Samsung Galaxy Fold, pour quels changements ?

Il y a quelques mois encore, Samsung indiquait qu’il allait procéder à différents changements concernant la conception de son Galaxy Fold suite à plusieurs critiques des journalistes ayant reçu un exemplaire. À la réception, beaucoup se sont effectivement plaints du manque de résistance de l’écran, un élément que la firme a retravaillé avant de commercialiser son premier smartphone pliable.

Le Samsung Galaxy Fold jugé plus résistant, mais…

En conséquence, iFixit a décidé de réaliser un second test environ six mois après le premier. Cela donne un aperçu des éléments du Galaxy Fold sur lesquels Samsung a travaillé entre temps. En effet, les testeurs ont noté que le constructeur coréen avait effectivement amélioré l’écran de son smartphone afin que celui-ci soit plus résistant.

Pour ce faire, Samsung a ajouté une couche de métal supplémentaire dont le fonctionnement est similaire à « une armure de cotte de mailles ». Les charnières sont également plus protégées, grâce à l’intégration d’un ruban supplémentaire visant à les protéger des débris. Le constructeur a également placé un petit dispositif en forme de « T » au niveau des espaces de pli en haut en bas de l’écran. Ceux-ci se combinent avec un joint d’étanchéité qui permet, une fois de plus, d’éviter que de la poussière et des petits débris ne puissent s’accumuler.

Mais si iFixit note des améliorations en termes de résistance, il attribue toujours la note de 2 sur 10 au Galaxy Fold, résultat que Samsung avait déjà obtenu six mois auparavant. En ce sens, le smartphone pliable est toujours fragile « de manière alarmante ».

Pour rappel, le Samsung Galaxy Fold s’est plié (!) à plusieurs tests au cours de ces dernières semaines. Outre iFixit, CNET s’est penché sur la capacité du smartphone à se plier de nombreuses fois. L’expérience réalisée a démontré que le téléphone a pu être plié plus de 119 300 fois avant que l’écran n’affiche qu’un fond noir. Pour sa part, Samsung évoque une capacité de 200 000 pliures, soit l’équivalent de trois ans d’utilisation pour 100 mouvements par jour environ.