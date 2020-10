Bientôt, un mode podcast sur Netflix ?

Bien que Netflix soit une plateforme de streaming vidéo, certains de ses contenus peuvent être consommés comme s’il s’agissait de podcasts. C’est par exemple le cas de certains documentaires. Et maintenant, il semblerait que Netflix ait décidé d’encourager cet usage de sa plateforme, grâce à une nouvelle fonctionnalité.

C’est en tout cas ce qu’a découvert le site XDA qui a fouillé dans le code de l’application Android de Netflix (version 7.79.1). Celui-ci affirme y avoir découvert des éléments suggérant que Netflix s’apprête à lancer une fonctionnalité qui permettra à l’utilisateur de ne lancer que la partie audio et d’utiliser une autre application en même temps.

Outre le fait que cette fonctionnalité permettra de consommer les contenus de Netflix comme s’il s’agissait d’épisode de podcasts, celle-ci pourrait également aider à économiser les données mobiles. En effet, l’une des chaînes de caractère découvert par XDA et qui n’est pas encore utilisée sur l’app indique : « Économisez vos données en désactivant la vidéo et en écoutant vos émissions préférées. »

« La vidéo est désactivée, mais vous pouvez continuer à écouter votre émission pendant que vous êtes occupé à autre chose », peut-on lire sur une autre chaîne de caractères. Il s’agit vraisemblablement de messages que Netflix va afficher sur son application Android lorsque cette fonctionnalité sera déployée.

Rien n’est encore officiel

Mais pour le moment, étant donné qu’il n’y a pas encore eu d’annonce officielle, la prudence est toujours de mise. En tout cas, comme nous l’évoquions plus haut, beaucoup de personnes écoutent déjà du contenu sur Netflix comme s’il s’agissait d’épisodes de podcasts. Et sur certains smartphones, il est d’ailleurs possible de lancer des vidéos Netflix en arrière-plan.

Néanmoins, avec cette nouvelle fonctionnalité que la plateforme semble développer, il sera possible de ne lancer que la partie audio et de ne pas gaspiller des données pour rien, lorsqu’on n’a besoin que de cette partie audio. Pour le moment, nous ne savons pas quand Netflix pourrait annoncer et déployer cette nouveauté.

En tout cas, alors que ses nouveaux concurrents sont nombreux, Netflix cherche toujours des moyens de convaincre de nouveaux abonnés. Par exemple, l’entreprise propose aujourd’hui une nouvelle façon de tester sa plateforme. Celle-ci propose un accès gratuit qui ne nécessite même pas la création d’un compte à quelques films et séries.

L’objectif est bien évidemment d’attirer de nouveaux membres puisque les internautes peuvent facilement devenir accros après avoir regardé un film ou une série sur la plateforme. Récemment, Netflix a aussi débarqué sur les écrans Nest Hub et Nest Hub Max de Google. D’ailleurs, si la plateforme décide de proposer un mode de lecture avec seulement la partie audio sur son application mobile, plus rien ne l’empêcherait de proposer une expérience similaire sur les enceintes connectées sans écrans.