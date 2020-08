Netflix : des films et séries disponibles gratuitement et sans créer de compte

Netflix débute une nouvelle campagne promotionnelle qui va permettre aux internautes qui ne sont pas abonnés de pouvoir visionner des films et des épisodes de série gratuitement et sans créer de compte. Nos confrères de Gadgets 360, qui rapportent la nouvelle, expliquent que Netflix examine « différentes promotions marketing pour attirer de nouveaux membres ».

La politique suivie par la plateforme de streaming est la suivante : une sélection de films sera disponible gratuitement et en totalité, quand les séries proposées resteront limitées à la visualisation de leur premier épisode. Les internautes sans abonnement n’auront pas à créer de compte pour profiter de l’offre : seule une annonce (pouvant être désactivée) de 30 secondes sera lancée avant la diffusion du film en question.

Gadgets 360 rapporte que les productions originales comme Stranger Things, Murder Mystery, Élite, Boss Baby: Back in Business, Bird Box, When They See Us, Love Is Blind, The Two Popes, Our Planet et Grace et Frankie seront proposés dans cette campagne. Il n’est pas indiqué pour le moment combien de temps l’offre sera disponible.

Il y a quelques jours, la plateforme a revu les détails de sa période d’essai en proposant un mois presque gratuit, à 99 centimes. Par le passé, la société proposait à tous de tester la plateforme pendant un mois sans rien débourser. Sa nouvelle campagne de films et séries gratuits souhaite excuser la modification.

L’accès gratuit, un dilemme chez Netflix

Netflix réussit donc un joli coup marketing, en supprimant d’un côté son mois d’essai gratuit, tout en créant un semblant d’événement avec l’arrivée de cette sélection de films et séries à l’accès gratuit. Par le passé, la plateforme s’est souvent cherchée à ce sujet. La société a déjà testé différentes solutions pour monétiser au plus vite ses abonnés tout maintenant un semblant d’accessibilité aux non-abonnés.

En septembre 2019 par exemple, Netflix avait profité de la sortie de sa série originale Bard of Blood pour proposer au marché indien de pouvoir visionner le premier épisode. En Amérique latine, c’était la série Élite qui fut l’objet d’une campagne similaire au lancement de la saison 2. Pour cette nouvelle campagne marketing, l’accès gratuit à la sélection de films et séries Netflix est disponible dans le monde entier.