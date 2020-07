Netflix est enfin disponible sur les écrans Nest Hub et Nest Hub Max

En plus des enceintes connectées, Google propose également des écrans connectés, le Nest Hub et le Nest Hub Max. Ces derniers bénéficient des mêmes fonctionnalités que les enceintes Google Home, mais permettent également à l’utilisateur d’interagir avec un écran. Cet écran peut par exemple servir de tableau de bord pour les appareils connectés de la maison, ou bien pour communiquer via des appels vidéo. L’écran sur le Nest Hub et le Nest Hub Max peut aussi être utilisé pour se divertir, sur les services de streaming vidéo, comme YouTube.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est enfin possible d’utiliser ces deux produits pour regarder des films et des séries sur Netflix. Cela vient d’être annoncé par Google dans un billet de blog. Et l’arrivée de ce service de streaming devrait contribuer à rendre le Nest Hub et le Nest Hub Max nettement plus intéressants pour les utilisateurs.

Enfin, une bonne raison d’utiliser les écrans connectés de Google ?

La prise en charge de Netflix est disponible partout où le service de streaming vidéo ainsi que les écrans Nest Hub de Google sont disponibles. Pour regarder les séries, il suffit de lier le compte Netflix à un appareil via les applications Google Home ou Assistant. Une fois que tout a été configuré, il sera possible d’invoquer l’assistant pour démarrer la lecture d’un film ou d’une série. Et sur le Nest Hub Max, qui est équipé d’une caméra, l’utilisateur pourra même commander la lecture d’une vidéo (par exemple pour faire pause ou play) avec des gestes de la main, sans toucher l’écran.

Malheureusement, Google n’annonce la disponibilité de Netflix que sur ses deux enceintes. Or, il existe de nombreux produits similaires, avec des écrans, qui utilisent la même plateforme, mais qui sont fabriqués par des constructeurs tiers. Et pour le moment, il semblerait que Netflix ne soit pas encore accessible sur ces appareils.

Pour rappel, les Nest Hub et Nest Hub Max de Google comptent aussi parmi leurs concurrents l’Echo Show d’Amazon, ainsi que les écrans Portal proposés par Facebook. La disponibilité de Netflix pourrait aider la firme de Mountain View à rendre ses produits plus attractifs.