Bientôt un premier smartphone pliable signé Apple ?

Si Samsung et Huawei ont présenté leurs premiers smartphones pliables l’an dernier, Apple ne s’est pas tourné vers ce nouveau format qui a le mérite d’être en rupture avec les modèles dévoilés sur le marché au cours de ces dernières années. Toutefois, cela pourrait peut-être bientôt bouger du côté de la marque à la pomme.

Très bien informé depuis quelques mois, le leaker Jon Prosser affirme qu’Apple songerait à dévoiler son premier téléphone pliable —un iPhone d’un nouveau genre qui ne verrait cependant pas le jour avant plusieurs mois au moins voir des années. Dans un tweet, il indique : « L’iPhone ‘pliable’ d’Apple n’est pas vraiment un pliable. Le prototype actuel comporte deux panneaux d’affichage séparés sur une charnière. Les bords sont arrondis et en acier inoxydable, comme sur l’iPhone 11 actuel. Pas d’encoche – un espace minuscule sur l’écran d’affichage qui loge Face ID ».

The memes are funny — but it doesn’t look like they just stuck two phones together.

Even though they’re two separate panels, when the displays are extended, it looks fairly continuous and seamless.

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020