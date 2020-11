Bientôt, une liste Top 50 sur Netflix ?

Sur Netflix, l’algorithme de suggestion est aussi important que le catalogue. En effet, c’est cet algorithme qui vous suggère des contenus correspondant à vos préférences personnelles.

Et pendant longtemps, Netflix semblait même vouloir cacher des informations sur ses contenus, afin que les gens choisissent les films ou les séries qui correspondent à leurs préférences, mais pas en fonction de ce qui est populaire. Cependant, petit à petit, Netflix a commencé à être plus transparent.

Depuis cette année, le SVOD affiche même un Top 10 pour chaque pays. « Que vous aimiez les livres, la musique, les films ou la télévision, les listes Top 10 sont un excellent moyen de découvrir ce qui est populaire. Aujourd’hui, nous déployons une nouvelle fonctionnalité du Top 10 sur Netflix », avait expliqué celui-ci.

Et bientôt, ce Top 10 pourrait même devenir un Top 50. Dans une publication sur Twitter, Saqib Shah, journaliste chez S&P Global Market Intelligence, indique que Netflix aurait confirmé qu’il est en train de tester cette nouvelle fonctionnalité.

« Netflix m’a confirmé qu’il teste une liste Top 50, en élargissant le Top 10 qu’il a déployé plus tôt cette année. […] il existe une ligne Top 50 pour tout le contenu de la page d’accueil et des listes séparées pour les films et les séries », lit-on dans cette publication.

NFLX spox: “As we have seen with the Top 10, members like to know what’s popular when picking what to watch. We’re testing if showing an expanded list of popular titles around the globe will be helpful. As with all our tests, we will only roll [it] out if members find it useful.”

— Saqib Shah (@eightiethmnt) November 25, 2020