Netflix va afficher un Top 10 pour mettre en avant les contenus populaires

Il fut un temps où Netflix semblait hésiter à donner de statistiques d’audience. Mais petit à petit, l’entreprise est devenue plus transparente.

Et aujourd’hui, celle-ci lance même une fonctionnalité Top 10 qui, dans chaque pays où sa plateforme est disponible, affichera les 10 contenus les plus populaires chez les utilisateurs.

« Que vous aimiez les livres, la musique, les films ou la télévision, les listes Top 10 sont un excellent moyen de découvrir ce qui est populaire. Aujourd’hui, nous déployons une nouvelle fonctionnalité du Top 10 sur Netflix », lit-on dans un billet de Netflix.

Ce Top 10 sera affiché horizontalement et sera mis à jour quotidiennement. En ce qui concerne le design, Netflix indique que la position de cette rangée sera différente pour chaque utilisateur, en fonction de la pertinence des films et des séries pour une personne.

Et en plus de ce Top 10 général, Netflix va également afficher des Top 10 pour les films et les séries, dans les onglets films et séries de sa plateforme.

Enfin, lorsqu’un film ou une série qui est dans le Top 10 s’affiche ailleurs sur l’application ou le site de Netflix, celui-ci sera affiché avec un badge « Top 10 ».

Netflix : opération transparence ?

Cette nouveauté a été testée depuis plus de 6 mois au Royaume-Uni et au Mexique. Et d’après Netflix, les abonnés dans ces deux pays ont trouvé la fonctionnalité utile, raison pour laquelle celle-ci est maintenant déployée dans le monde.

Pour les médias, il s’agira aussi d’une nouvelle source de données pour jauger la popularité d’un film ou d’une série originale de Netflix après sa sortie.

D’ailleurs, en matière de transparence, l’entreprise a déjà fait d’importants progrès. Comme nous le rapportions dans un précédent article, en avril 2019, Netflix a commencé à fournir « des données et des rapports plus spécifiques et plus détaillés », dans le but d’avoir « plus de transparence sur ce que les gens regardent sur Netflix dans le monde. »

Ainsi, nous avons pu savoir, par exemple, que le film The Irishman a cumulé plus de 26 millions de vues après 7 jours de disponibilité sur Netflix (26 millions de personnes ont regardé au moins 70 % du film, qui dure 3h30).