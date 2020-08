Bienvenue dans la famille avec notre test de Mafia II – Définitive Edition

Il y a dix ans, en août 2010, les joueurs du monde entier faisaient la connaissance de Vito Scaletta, un immigré sicilien qui débarquait dans la ville d’Empire Bay aux États-Unis. Une excellente suite à Mafia, le premier jeu de la licence qui est arrivé sur PC en 2002 et sur PS2 et Xbox en 2004.

2K Czech nous livrait un jeu de grande qualité avec son scénario très prenant qui nous plongeait dans le monde de la Mafia. Un opus qui allait même nous intégrer dans la famille pour vivre ce monde criminel de l’intérieur avec ses bons et ses mauvais côtés. Pour fêter les 10 ans du jeu, 2K Games a annoncé au mois de mai une « Mafia Trilogy« .

Une trilogie qui comprend donc Mafia II – Definitive Edition, annoncé le 19 mai 2020 et qui sortira le même jour sur PC, PS4 et Xbox One. Il en est de même pour Mafia III Definitive Edition. Deux jeux proposaient avec l’ensemble de leurs DLC. La petite différence pour Mafia II qui est proposé avec un petit coup de polish.

2K annonce également un remake assez incroyable du premier opus de Mafia qui était attendu pour la fin de l’été et qui arrivera finalement le 25 septembre sur PS4, Xbox One et PC. Pour ce dernier, ce n’est pas un simple coup de polish mais carrément le développement d’un tout nouveau jeu avec énormément de nouveautés. N’hésitez pas à lire ou relire notre dossier spécial sur Mafia – Definitive Edition pour avoir toutes les informations.

Disponible depuis mai, découvrez dès maintenant pour fêter les 10 ans du jeu, notre test de Mafia II – Definitive Edition. Est-ce une bonne raison de s’y remettre en attendant le remake du premier opus ? Dix ans plus tard, est-ce toujours un grand plaisir de faire les 400 coups aux côtés de Vito et de son ami d’enfance Joe ? La ville d’Empire Bay est-elle toujours plaisante ? Nous allons voir ça ensemble.

Mafia II – Bon retour dans la famille.

Ce test a été réalisé à partir d’une version digitale envoyée par l’éditeur sur Xbox One X avec toutes les dernières mises à jour du jeu.

Février 1945, dans la ville d’Empire Bay, nous découvrons Vito Scaletta, fils d’immigré sicilien qui réalise de petits braquages avec son ami d’enfance Joe Barbaro. Hélas, lors d’un casse raté, Vito se fait arrêter par la police. Il sera renvoyé en Sicile au sein de l’armée américaine. Au cours d’une opération, Vito sera blessé et sera autorisé à revenir à Empire Bay. Le scénario de Mafia II débute à ce moment-là. Pendant les quelques mois en guerre, Joe se sera fait de bons contacts dans la ville et il parviendra transformer la permission de Vito en retour définitif.

Vito va devoir gagner sa vie pour rembourser les dettes de son défunt père et pouvoir subvenir au besoin de sa mère et de sa soeur. Au fil des petits coups et des petits braquages avec des personnes de plus en plus importante dans la ville d’Empire Bay, Vite et Joe vont tout doucement se rapprocher des différentes famille de Mafieux de la ville.

Dans ce remastered, les équipes de Hangar 13 (les équipes qui se sont chargés du portage du jeu) n’ont pas touché au contenu originale du jeu. Ainsi, nous retrouvons tout le contenu de base et nous n’avons pas le droit malheureusement à du contenu supplémentaire (ce qui sera par contre le cas avec le remake de Mafia en septembre).

Ainsi, comme le jeu d’origine nous disposons d’un jeu avec un scénario très bien ficelé et de grande qualité. Bien que l’appréciation d’une histoire soit propre à chacun, il faut reconnaitre que le scénario de ce Mafia II fait toujours son petit effet même dix ans plus tard. Nous avons la joie de voir toutes les facettes de la Mafia. De la contrebande, aux règlement de compte en passant par l’espionnage, la filature et le respect qu’impose le fait de faire partie d’une famille, Mafia II réussi parfaitement à nous immergé dans ce monde fascinant.

🍋 TEST DU REMASTERED 🍋 Attention, tout au long de ce test nous nous concentrerons sur l’ensemble du jeu, mais la note finale représentera la note et la qualité du Remastered et non du jeu en lui-même. L’idée de ce test est donc de noter la qualité du portage et non le jeu et son contenu d’origine en 2010.

Mafia II – Empire Bay, quel plaisir de te retrouver

En 2010 déjà, les équipes de 2K Czech avaient fait un travail assez impressionnant. La ville d’Empire Bay est criante de crédibilité. Elle est vivante, plutôt grande avec des paysages variés. De plus, le jeu débute en hiver et nous avons l’immense joie de la découvrir sous un joli manteau blanc avec de la neige en abondance, des plaques de verglas et des routes qui glissent. Des routes et des trottoirs, car si vous êtes attentifs vous pouvez voir quelques PNJ qui glissent et tombent à cause de la glace. Au fil du jeu, vous aurez la chance de découvrir cette ville en été avec de jolis parcs. En été comme en hiver, c’est un plaisir de nous balader dans la ville.

Hélas, si en 2010 c’était quasiment parfait, en 2020 sur PS4 et Xbox One la ville semble un peu vide. On aurait aimé des ajouts de véhicules et de PNJ dans les rues pour autant de crédibilité et de réalisme qu’il y a dix ans. Mais dès les premières minutes, nous plongeons dans la nostalgie et c’est tout de même un sacré plaisir de retrouver Vito et Joe.

Une technique toujours un peu fébrile

Principal défaut du jeu en 2010, ce défaut est toujours présent malheureusement en 2020. On peut même dire que le défaut est encore plus gênant aujourd’hui. Techniquement, le jeu est loin d’être irréprochable. Les gunfights sont assez mous et loin d’être passionnant. Il suffit de se mettre à couvert et de viser rapidement deux fois pour automatiquement réaliser un headshot.

La visée d’ailleurs est très aléatoire et pas du tout pratique. Lente, pas précise, assez frustrante et aléatoire, si en 2010 ont été déjà un peu gêné, en 2020 c’est vraiment dérangeant. On aurait aimé qu’un travail puisse être fait sur ce point-là pour rendre le tout plus agréable.

Au niveau du doublage, là encore ce n’est pas tout à fait parfait. Certaines répliques manquent de crédibilité (surtout en VF) et lors des missions certains textes sont assez répétitifs. Hélas, tous les petits défauts du jeu d’origine sont toujours présents en 2020 et cela apporte forcément pas mal de frustration au cours du jeu.

Au niveau de la conduite, Mafia II s’en sortait plutôt pas mal en 2010, et s’en sort toujours pas trop mal en 2020. La conduite sous la neige est clairement différente qu’une conduite sur asphalte sèche. Il faut faire attention au verglas, il faut anticiper nos freinages et cela devient un véritable challenge en poursuite.

En été, sur une route sèche, la conduite est moins marquante et nous pouvons même dire que cette dernière est plus pointilleuse. Si vous modifiez des véhicules et que ces derniers deviennent trop puissants, il faudra bien gérer l’accélération pour éviter de trop patiner et pour pouvoir conduire comme il se doit.

Si rien n’a été touché au niveau de la technique et du jeu d’origine (dans le gameplay et le contenu), il y’a eu cependant des améliorations visuelles. Et là encore, tout n’est pas parfait et c’est assez inégal.

Certaines textures ont été entièrement refaites afin de rendre ce Mafia II bien plus joli. D’autres textures ont été retravaillées ce qui nous permet d’avoir un jeu plus beau qu’en 2010. Cependant, le rendu global du jeu n’est pas non plus incroyable. Oui, en comparaison avec la version PS3 et Xbox 360 de 2010, nous avons un Mafia II – Definitive Edition plus joli sur PS4 et Xbox One. Cependant, la différence n’est pas incroyable avec la version PC en ultra d’origine. D’autres textures cependant, laissent encore à désirer.

Le plus gros problème du jeu réside dans son optimisation. Mafia II — Definitive Edition est une catastrophe de bugs. Entre les véhicules qui passent à travers la map, entre les textures qui s’entremêlent les unes avec les autres, entre les véhicules qui apparaissent sur la map d’un coup, les freezes qui font cracher le jeu ou bien encore les gros bugs de lumières qui rendent l’écran entièrement blanc avec d’énormes chutes de framerates, le jeu est par moment carrément injouable.

Plus d’une fois, nous avons dû relancer le jeu. Soit un moment était complètement buggé et nous tombions à 5-6 FPS par secondes. Soit d’autres bugs dérangés la progression de notre histoire. Sans compter les fois où le jeu a planté tout seul et dont la seule option était de le relancer. C’est dommage, car nous avons l’impression que le jeu est encore moins bien optimisé qu’en 2010.

La distance d’affichage est très mauvaise et nous avons énormément de textures qui apparaissent au dernier moment. Véhicules, PNJ, objets comme les cabines téléphoniques, les poubelles, etc… C’est parfois très frustrant surtout lorsque vous êtes avec un véhicule un peu rapide c’est catastrophique. Dommage, car la version d’origine ne souffrait pas d’autant de bugs.

Mafia II, une multitude de petits détails

Les (très) nombreux bugs sont d’autant plus frustrants quand on voit justement à quel point Mafia II est un grand jeu qui, dix ans plus tard, ne perd pas de son charme. Le jeu fourmille de petits détails qui faisaient déjà leur petit effet en 2010, mais qui nous séduisent toujours en 2020.

Le fait de devoir respecter le code de la route sous peine d’être verbalisé par la police si vous roulez trop vite ou si vous ne respectez pas les feux rouges. Le fait de pouvoir payer votre amende, soudoyer la police ou vous enfuir. La possibilité de braquer un véhicule en cassant la vitre ou en crochetant la serrure. Tous les éléments nous permettant de personnaliser notre véhicule, de la plaque d’immatriculation jusqu’à la peinture et les motifs de la carrosserie.

Les petits détails des PNJ qui font leur petite vie, qui se font arrêter par la police, des PNJ qui glissent et tombent l’hiver à cause du verglas sur le trottoir. La possibilité de se nourrir ou boire pour restaurer notre vie, ou encore les quelques éléments de RP qui nous permettent d’habiller notre personnage via une multitude de vêtements disponibles à l’achat.

Mon avis sur Mafia II – Definitive Edition

Si l’on doit juger Mafia II sur son contenu de base, le jeu est toujours aussi bon. Certes, certaines séquences et certaines choses ont mal vieilli, mais le jeu reste un grand classique. Une ville plaisante, un scénario crédible, original et de qualité. De petits détails et des éléments de RP qui restent aujourd’hui encore de très bons points. Mafia II était un excellent jeu en 2010, il reste un jeu, un open-world et un GTA Like de grande qualité en 2020.

Concernant le remaster, cela reste une petite déception aujourd’hui. Visuellement, les équipes de Hangar 13 ont bien fait leur travail. Certaines rares séquences semblent plus jolies dans la version d’origine, mais la majeure partie des améliorations font honneur au titre avec des textures qui ont été modifiées voir intégralement refaite.

Hélas, c’est vraiment dans la technique que le problème se pose. Les bugs sont beaucoup trop nombreux. Qui plus est, ce sont des bugs qui vont vraiment gêner l’avancer de votre histoire avec un jeu qui va planter vous forçant à la relancer. D’autres bugs moins importants gâchent tout de même l’expérience avec des objets et véhicules qui vont apparaître au dernier moment à l’écran. Sans parler de la distance d’affichage qui est très moyenne. Dommage, car Mafia II méritait vraiment un portage aux petits oignons pour le rendre encore plus parfait !

Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, cela reste tout de même une très belle opportunité de le découvrir et de découvrir les aventures de Vito Scaletta ainsi que des DLC offerts dans cette édition « Definitive ». Pour ceux qui ont déjà eu la chance de découvrir le jeu lors de sa sortie, ce sera une belle bouffée de nostalgie qui s’offrira à vous en attendant la sortie du remake de Mafia – Definitive Edition en septembre.

Le jeu est proposé au prix de 29,99€ en dématérialisé seulement sur Steam, le PlayStation Store et le Xbox Store. À partir du 25 septembre, le jeu sera proposé en compilation à partir de 42,99€ dans une trilogie comprenant Mafia, Mafia II et Mafia III en définitive édition. À ce prix-là, cela ne se refuse pas. N’hésitez pas à découvrir notre guide de précommande juste ici.

