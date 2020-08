Biohackers, la série Netflix déjà renouvelée pour une saison 2

Il y a quelques jours, on vous a donné notre avis sur la série Biohackers. La série allemande, qui s’inscrit notamment dans l’héritage de Dark pour la science-fiction, se révèle séduisante et même surprenante par instants, sans pour autant en faire une série incontournable. Mais, elle a visiblement réussi à avoir un certain succès puisque Netflix vient de lui accorder une seconde saison.

Biohackers, quelle suite pour le techno-thriller ?

C’est le site Deadline qui a dévoilé que la nouvelle série originale de Netflix aurait le droit à une suite. Une prolongation annoncée quelques jours seulement après la mise en ligne de Biohackers qui s’est produite le 20 août dernier. La série de Christian Ditter (Love, Rosie et Célibataire, mode d’emploi), aura donc le droit à une suite, qui devrait être tournée dans les prochains mois, en Allemagne bien entendu, à Munich ou Fribourg-en-Brisgau.

Pour rappel, on suit dans cette histoire Mia Arkelund, une étudiante inscrite en médecine pour enquêter sur une enseignante liée à sa propre tragédie familiale. L’histoire est une véritable plongée dans le monde du biohacking. Dans les deux rôles principaux on trouve Luna Wedler et Jessica Schwarz. Elles sont notamment accompagnées par Sebastian Jakob, Benno Fürmann, Thomas Prenn, Adrian Julias Tillmann, Doppelbauer, Jing Xiang ou encore Caro Cult.

Christian Ditter, s’est confié après l’annonce du renouvellement de la série, en donnant quelques pistes sur ce qui attend les spectateurs dans la saison 2.

La deuxième saison s’intéressera notamment aux problèmes moraux et éthiques qui sont liés au biohacking et à l’édition génomique.

Une nouvelle découverte pourrait notamment remettre en question les croyances de Mia et dévoiler de sombres secrets sur sa famille.

Et si vous aimez bien les séries allemandes de Netflix, on vous conseille aussi de jeter un œil du côté de How to Sell Drugs Online.