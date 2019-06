Bird lance Cruiser un cyclomoteur électrique doté de 80 km d’autonomie

La société de partage de scooters électriques, Bird, ajoutera un cyclomoteur électrique aux flottes de certains marchés cet été. L’appareil est baptisé Cruiser et dispose d’une large autonomie.

Le cyclomoteur Cruiser offrira 80 km d’autonomie

Bird est une entreprise américaine qui propose le partage de scooters et de trottinettes électriques. La firme américaine, basée à Santa Monica en Californie, est présente dans une centaine de villes américaines et européennes. Fondée en 2017, l’entreprise compte désormais renforcer sa flotte avec un véhicule électrique assez original.

Cruiser est un véhicule assez peu banal que l’entreprise Bird a mis au point et fait fabriquer par un tiers. Il s’agit du premier véhicule assis de la flotte de location de l’entreprise américaine. Le cyclomoteur s’apparente à un vélo, il est d’ailleurs possible de pédaler, mais il est aussi possible de rouler avec les pieds sur les repose-pieds. L’entreprise californienne a annoncé que son véhicule utilise une batterie de 52 Volts, lui offrant une autonomie de 50 miles (soit environ 80 km) par charge.

Concrètement, Cruiser est équipé d’un siège rembourré et de freins à disque. L’appareil est aussi doté d’un écran LCD qui affichera, sans doute la vitesse et la quantité de batterie restante. Bird s’est par contre abstenu, selon nos confrères américains du journal « The Verge », de communiquer sur le coût de location du cyclomoteur. Pas d’informations non plus sur la date exacte de mise en service, ni sur l’identité du fabriquant. Le véhicule sera toutefois une exclusivité de la firme de Santa Monica et probablement lancé cet été.

Un cyclomoteur destiné à contrer la concurrence

Selon nos confrères américains, le cruiser a été mis au point pour concurrencer d’autres entreprises de partage de véhicules électriques comme, par exemple, Lyft ou Uber. Notez toutefois que les particuliers pourront se procurer le cyclomoteur électrique au prix de 1.299 dollars. Répondant à la question de la vitesse maximale, Bird s’est borné à répondre que le véhicule se conformerait aux règles locales de code de la route ce qui signifie que celui-ci ne devrait vraisemblablement pas dépasser les 30 miles à l’heure (soit environ 50 km/h).