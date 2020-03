« Bird Two » : la trottinette électrique nouvelle génération d’abord à Paris

La trottinette Bird Two d’abord à Paris

Le groupe Bird annonce son nouveau véhicule électrique baptisé « Bird Two« . Déjà très présente au sein de la capitale française, la société Bird a choisi Paris pour déployer, dès le mois de juin, son nouveau véhicule. Ce dernier remplacera d’ailleurs d’ici la fin d’année toute la flotte déjà existante.

Selon Bird : « Cette trottinette nouvelle génération, conçue en interne par les équipes d’ingénieurs et de designers industriels de Bird, allie durabilité (sa durée de vie pouvant atteindre plus de 24 mois en fait le véhicule le plus durable du marché), confort de conduite inégalé et surtout sécurité pour l’utilisateur ainsi que pour tous les autres usagers de l’espace public grâce à ses nombreux capteurs intégrés et ses doubles freins. »

La trottinette Bird Two dispose ainsi d’une batterie nouvelle génération, qui offre 60% d’autonomie en plus par rapport au modèle précédent. Le constructeur annonce également que les performances sont en hausse, avec une meilleure gestion des variations de température. Selon Driss Ibenmansour, directeur général de Bird France : “La batterie longue durée signifie aussi que les véhicules n’ont plus besoin d’être rechargés aussi souvent qu’auparavant, ce qui va participer fortement à notre volonté de contribuer activement à la neutralité carbone de Paris d’ici la fin d’année« .

Un système « d’auto-diagnostic » ?

Côté confort, la Bird Two adopte également un double système de freinage, et intègre des capteurs de détection des dommages. Selon Bird, cela permet à la trottinette de « s’auto diagnostiquer et

ainsi pouvoir signaler près de 200 événements, tels qu’un changement du niveau d’humidité dans la batterie, une variation qui peut être potentiellement dangereuse. »

Côté conception, aucune vis apparente ici, et peu de pièces détachées visibles, ce qui permet (en théorie) de réduire à la fois les blessures et les actes de vandalisme. On y retrouve aussi une béquille anti-basculement, un système de cryptage anti-vol, mais aussi de nouveaux pneus, plus confortables et résistants aux crevaisons.

Encore quelques semaines à patienter donc pour découvrir cette nouvelle flotte de trottinettes électriques Bird Two à Paris, le déploiement étant prévu pour le mois de juin prochain.