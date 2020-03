Bitcoin, Ethereum… combien ont-elles perdu en 2 semaines ?

Alors que le CAC40 a perdu plus de 30% de sa valeur depuis le début du mois, les crypto-monnaies subissent un sort similaire. Les marchés financiers connaissent une chute brutale qui n’a encore jamais été enregistrée, et ce mouvement de panique ne semble pas prêt à s’arrêter. Même les valeurs refuges comme l’or sont en baisse – les investisseurs préfèrent pour le moment conserver leurs avoirs en cash pour assurer leur sécurité.

Le Bitcoin en chute de 41%

Réputés pour leur volatilité, les cours des crypto-monnaie sont eux aussi en chute libre. C’est le cas par exemple du Bitcoin, dont la capitalisation boursière est repassée sous les 100 milliards de dollars il y a quelques jours. Le cours de la première devise électronique est passé de 9 000$ au début du mois de mars, à seulement 5 288$ aujourd’hui. Il a même flirté avec les 4 000$ avant de rebondir, soit une chute de 55%. Par rapport au record (19 340$) atteint sur Coinbase à la fin de l’année 2017, le cours du Bitcoin est en baisse de 73%.

A l’heure actuelle, la baisse n’est plus que de 41% depuis le début du mois – ce qui correspond grossièrement à la chute enregistrée par une valeur comme la banque Société Générale (-42% depuis le 2 mars). Si historiquement, la volatilité du cours des crypto-monnaies était bien supérieure à celle des marchés plus traditionnels (comme les actions), l’écart semble se resserrer depuis quelques années.

L’Ether en chute de 46%

On est bien loind e l’époque où l’Ether valait 1 400$… Avec la crise actuelle, le cours de la crypto-monnaie a lui aussi dévissé. Il est passé de 220$ au 1er mars à 117$ à l’heure actuelle. S’il est passé rapidement sous les 100$ il y a quelques heures, cela reste un support pour la devise électronique. Si l’on regarde le cours de l’Ether il y a un mois (260$), la baisse est encore plus vertigineuse : -55%.

Le XRP en chute de 38%

Le Ripple résiste un peu mieux à la chute des marchés financiers : il n’y perdu « que » 38% depuis le début du mois. Cela dit, la baisse a été initiée bien plus tôt : sur les 30 derniers jours, elle a perdu plus de 50%. de sa valeur. Le cours du XRP/USD observé sur la plateforme d’échange de crypto-monnaies Bitfinex est désormais de 0,14784 $ par XRP.

Le Bitcoin Cash en baisse de 40%

Fork du Bitcoin, le Bitcoin Cash est aujourd’hui passé derrière le Tether (stablecoin) dans le classement des capitalisations des crypto-monnaies. Cette dernière n’est plus que de 3,2 milliards de dollars, contre plus de 5,3 milliards au début du mois de mars. Ici, la chute n’a pas commencé au début du mois de mars – mais bel et bien en février. Au 18 février dernier, la devise électronique s’échangeait autour des 430$ (-58%). Qu’il s’agisse de particuliers qui stockent leurs crypto-monnaies en ligne ou les professionnels qui font appel à des solutions sécurisées hors-ligne, la majorité des investisseurs doutent.

Le Litecoin à – 43%

Considéré comme le petit frère du Bitcoin, le Litecoin subit lui aussi les inquiétudes du coronavirus. La sixième crypto-monnaie se traite aujourd’hui autour des 35$, contre 60$ au début du mois – et même 80$ en deuxième partie du mois de février. La chute est donc proche des autres crypto-monnaies sur la période : -58%.