Black Friday : le VPN NordVPN divise son prix par 4 (+ 3 mois gratuits)

En pleine période de Black Friday, les prestataires VPN affirment leur présence en proposant des offres toutes aussi folles les unes que les autres. C’est le cas de NordVPN qui profite de cette occasion pour offrir 3 mois d’abonnement gratuits supplémentaires à ses nouveaux abonnés.

Pour rappel, les logiciels de VPN sont l’unique solution permettant de se rendre sur internet de manière anonyme et de protéger ses données personnelles de l’espionnage en ligne. Grâce à eux, vous pourrez également contourner la censure web mise en place par les gouvernements ou les pare-feux. La connexion à un serveur VPN offre également un accès instantané aux sites géo-bloqués.

Pour en revenir au principal intéressé NordVPN, son offre totalement inédite fait de l’ombre à ses concurrents avec une baisse de prix de -68% sur sa formule 2 ans et 3 mois gratuits à la clé. En prenant en compte ce cadeau, NordVPN revient à 2,80€ par mois.

Pour profiter de cette offre avant qu’elle ne se termine, rendez-vous sur son site :

Profiter de l’offre NordVPN

NordVPN, la référence en matière de VPN

Comme évoqué lors de notre avis NordVPN, c’est un acteur très réputé en matière de cybersécurité. En installant son application sur vos équipements, vous bénéficierez d’un accès sécurisé et privé sur Internet grâce à un tunnel chiffré. Cette technologie permet de protéger vos données personnelles (sites fréquentés, mots de passe et identifiants, fichiers envoyés…) afin que personne ne puisse se les approprier.

NordVPN garantit également une navigation anonyme en cachant votre adresse IP réelle – ce numéro permet d’identifier votre appareil et de remonter jusqu’à vous. Vous serez en mesure d’obtenir une nouvelle IP et une autre localisation car NordVPN rassemble plus de 5 400 serveurs dans 59 pays.

NordVPN vous fera profiter d’une connexion stable et rapide pour que vous puissiez naviguer sur internet normalement et streamer sans limite. Par ailleurs, sachez qu’en simulant une localisation aux États-Unis, par exemple, vous pourrez accéder à Netflix US, Hulu, Prime Video et les chaînes de télévision américaines. Si vous voyagez à l’étranger, NordVPN sera à vos côtés pour vous assurer une connexion à vos sites habituels (plateformes bancaires, programmes TV…).

L’application NordVPN intègre d’autres fonctionnalités très utiles au quotidien : bouton d’arrêt d’urgence (Kill Switch), bloqueur de publicités et filtre anti-malwares, serveurs Onion Over VPN pour accéder au réseau Tor, Double VPN pour une protection renforcée, etc.

Si vous voulez être serein à chaque fois que vous vous rendez sur internet, NordVPN est l’application qu’il vous faut – d’autant qu’il s’agit d’un des meilleurs VPN pour Android et iOS.

Pourquoi souscrire à NordVPN pendant le Black Friday ?

L’offre Black Friday de NordVPN vaut vraiment le détour car en plus d’une baisse de prix, vous gagnerez un abonnement d’une durée de 3 mois. La seule chose que vous avez à faire pour en profiter c’est de souscrire à son abonnement 2 ans pour 3,15€ par mois contre un prix de base à 10,16€.

Le montant total à payer est de 75,65€. Le règlement peut s’effectuer par carte bancaire, PayPal et crypto-monnaies. Ensuite, les 3 mois gratuits se rajouteront automatiquement à votre abonnement. Le prix final de NordVPN se situe donc à 2,80€ par mois pendant 2 ans et 3 mois.

Notez qu’avec votre compte, vous pourrez même profiter de six connexions simultanées et équiper tous vos périphériques du VPN.

Même s’il s’agit d’une offre promotionnelle, NordVPN met à disposition une garantie de remboursement valable 30 jours.

Sans y aller par quatre chemins, nous vous recommandons vivement de souscrire à NordVPN dès aujourd’hui parce qu’il s’agit de sa meilleure offre depuis longtemps et ses tarifs remonteront une fois le Black Friday terminé.

Profiter de l’offre NordVPN