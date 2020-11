Black Friday VPN : prix cassé + 3 mois d’abonnement offerts chez NordVPN

Le Black Friday est un temps majeur pour de nombreuses marques et le service de protection en ligne NordVPN n’échappe pas à cette règle. Ce logiciel VPN ou Réseau Privé Virtuel permet de naviguer de façon sécurisée et anonyme sur l’ensemble du réseau Internet dont les Wi-Fi publics.

NordVPN débloque aussi des contenus du monde entier en procédant à un changement de position géographique. En quelques clics, vous pourrez accéder à Netflix US depuis la France ou regarder les chaînes TV françaises à l’étranger.

Vous voulez profiter de NordVPN au prix le plus bas ? Le Black Friday tombe à pic. Pendant cette période qui a déjà débuté pour NordVPN, le service baisse le prix de son abonnement 2 ans qui passe à 3,15€ / mois au lieu de 10,16€. Ce n’est pas tout. NordVPN vous offre 3 mois d’abonnement gratuits supplémentaires. Du coup, le VPN vous revient à 2,80€ / mois.

Pour saisir l’offre Black Friday de NordVPN c’est ici :

Profiter de l’offre NordVPN

NordVPN, star des VPN

Aujourd’hui, NordVPN est devenu un indispensable pour naviguer incognito sur la toile, éviter le pistage et la surveillance en ligne.

Pour réaliser de telles prouesses, son application – compatible sur ordinateurs, tablettes, smartphones et même sur Smart TV – chiffre l’intégralité de vos données qui transitent sur le web via l’algorithme AES de 256 bits. Grâce à ce chiffrement robuste, rien n’est oublié : sites visités, mots de passe, identifiants, coordonnées bancaires… Tout est sécurisé et indéchiffrable. NordVPN masque également votre adresse IP et l’emplacement géographique qui y est rattaché afin de ne laisser aucune trace sur votre identité numérique.

Pour activer NordVPN, c’est très simple. Il suffit de vous connecter à l’un de ses serveurs sécurisés. Près de 5 500 serveurs dans 59 pays sont à votre disposition. Sa présence mondiale permet de simuler un tas de localisations afin de contourner la censure sur internet et d’accéder à des dizaines de plateformes de streaming.

À titre d’exemple, les utilisateurs pourront visionner les nombreux films et séries TV du catalogue américain de Netflix en se connectant à un serveur situé aux États-Unis. NordVPN se révèle également ultra utile pour ne rien louper des évènements sportifs retranscrits sur des chaînes de télévision étrangères. Le champ des possibilités est très large. La seule contrainte est de choisir le pays adapté, mais grâce à l’interface intuitive de l’application NordVPN c’est loin d’être un problème.

Pour connaître toutes ses fonctionnalités, rendez-vous sur notre avis NordVPN.

Pourquoi choisir l’offre NordVPN pendant le Black Friday ?

NordVPN a fait fort pour le Black Friday. En plus d’une remise de 68% sur son forfait 2 ans qui revient à 3,15€ / mois au lieu de 10,16€, le fournisseur offre 3 mois d’abonnement gratuits pour rallonger la durée d’utilisation de votre VPN. Si on les ajoute, le prix revient donc à 2,80€ par mois.

Pour bénéficier des 3 mois gratuits supplémentaires, vous n’avez rien à faire de particulier. Ils sont ajoutés automatiquement lors de votre souscription. Pour souscrire, il suffit de renseigner une adresse e-mail et un moyen de paiement. NordVPN laisse le choix au niveau des moyens de paiement : carte de crédit, PayPal, AmazonPay, Google Pay et crypto-monnaies (Bitcoin, Ether et Ripple).

N’oubliez pas que vous pourrez installer et utiliser NordVPN sur plusieurs appareils en même temps grâce à ses 6 connexions simultanées par compte. Pour info, l’application est disponible sur macOS, iOS, Windows, Android et Linux.

Vous hésitez encore ? Sachez que l’offre Black Friday de NordVPN est 100% garantie pendant 30 jours. Si le VPN ne répond pas à vos besoins, vous pourrez donc demander votre remboursement au service client.

Profiter de l’offre NordVPN