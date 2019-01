Black Mirror aura le droit à sa parodie comique sur YouTube

Le 9 janvier, YouTube Originals a partagé la bande-annonce officielle de Weird City, une comédie futuriste qui se présente comme une parodie plutôt comique de la série -qui ne l’est pas- Black Mirror.

Black Mirror version comique, mais surtout cynique ?

Comme Black Mirror, Weird City narre le récit d’une époque dans laquelle le monde se divise en deux groupes sociaux bien distincts, c’est-à-dire les riches (The Haves) d’un côté et les pauvres (The Have Nots) de l’autre. Dans la ville de Weird, c’est le Docteur Nagari qui dirige et qui semble faire le lien entre les personnages qui apparaîtront dans les différents épisodes. Omniprésente, la technologie est logiquement un des éléments clefs du récit, durant lequel différentes thématiques en lien seront abordées.

La bande-annonce laisse à penser que la série abordera des sujets sérieux avec un ton humoristique, mais aussi cynique, de façon à ce que les spectateurs se posent des questions sur les conséquences de la technologie sur leur vie.

Côté casting, cette version comique de Black Mirror réunit plusieurs acteurs populaires tels que Laverne Cox (Orange is the New Black), Dylan O’Brien (Le Labyrinthe), Mark Hamill (Star Wars), Levar Burton (Star Trek) ou encore Steven Yeun (The Walking Dead).

Weird City a été écrit par Jordan Peele (Get Out, Us) et Charlie Sanders. Comme l’indique Peel, à la façon d’un teaser : « C’est une série de petites histoires de science-fiction tordues et inspirées par la comédie qui se déroulent dans un monde proche du nôtre, mais un peu éloigné quand même ».

La série Weird City sera disponible sur YouTube Premium dès le 13 février. Pour patienter, il est encore possible de regarder l’épisode interactif de Black Mirror, Bandersnatch, sur Netflix.

Source