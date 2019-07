Black Shark 2 : une version « Pro » sous Snapdragon 855 Plus fin juillet

Le Black Shark 2 bientôt en mode Pro

Il y a quelques semaines, on testait sur Presse-Citron le smartphone Black Shark 2, un terminal dédié au gaming mobile, avec évidemment une configuration digne de ce nom, mais aussi quelques éléments « exclusifs » comme le Shark Space, sans oublier des manettes à greffer de part et d’autre du smartphone, pour une expérience gaming très agréable globalement.

Récemment, le groupe Qualcomm a officialisé une version « Plus » de son Snapdragon 855. Une puce qui équipera bientôt divers terminaux eux aussi dédiés aux amoureux de vitesse et de performances, comme le futur ROG Phone 2. Du côté de chez Xiaomi, on a évidemment décidé de répliquer, en annonçant le 30 juillet prochain une nouvelle version du Black Shark 2, estampillée « Pro », et animée par ce processeur Snapdragon 855 Plus.

Rappelons que la puce Snapdragon 855 Plus propose un léger gain de performances par rapport à la puce « classique », avec notamment un GPU plus rapide de 15%, mais aussi un CPU à 2,96 Ghz, contre 2,84 Ghz auparavant. De quoi offrir quelques améliorations sur les applications les plus gourmandes, mais surtout permettre à Black Shark de continuer à revendiquer une expérience gaming « ultime », et concurrencer efficacement les autres smartphones similaires.

Un CPU taillé pour le gaming… et la 5G

La nouvelle puce de Qualcomm est également équipée d’un modem Snapdragon X24 LTE 4G intégré et le support de la 5G est possible en utilisant un modem X50 5G. « Le Snapdragon 855 Plus va élever le niveau pour les joueurs d’élite avec une augmentation des performances du processeur et du processeur graphique, et élever les expériences pour la 5G, le gaming, l’intelligence artificielle et la réalité mixte. C’est quelque chose que nos clients OEM attendent de nous« , a déclaré Kedar Kondap, vice-président chez Qualcomm.

A l’heure actuelle, difficile de savoir si le Black Shark 2 Pro disposera d’autres améliorations. Certains espèrent que le constructeur prendra le soin de proposer une dalle un peu plus réactive, voire un surplus de RAM. Toutes les informations concernant ce Black Shark 2 Pro seront dévoilées le 30 juillet prochain, à l’occasion d’un évènement dédié. Patience donc.