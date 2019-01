BMW : une nouvelle supercar hybride en vue ?

Une descendante de la i8 bientôt chez BMW ?

Depuis quelques années déjà, BMW propose en concessions sa sulfureuse i8, une sportive hybride au look toujours aussi futuriste, développant aujourd’hui 374 ch, grâce à la combinaison d’un moteur thermique 3 cylindres, et d’un bloc électrique. Selon Autocar, BMW souhaiterait mettre au point une nouvelle supercar, dotée elle aussi d’une motorisation de type hybride.

Toutefois, plutôt que de s’apparenter à un successeur de l’actuelle BMW i8, ce nouveau modèle se voudrait nettement plus sportif, et donc plus cher et plus puissant. Il serait ainsi doté d’un bloc thermique six cylindres, épaulé par deux moteurs électriques, pour une puissance totale qui pourrait avoisiner les 700 ch. Ce nouveau modèle disposerait également du châssis en fibre de carbone déjà utilisé sur la BMW i8, et profiterait des nombreuses avancées technologiques en matière de motorisation hybride.

Selon le responsable du développement produits de la marque, Klaus Fröhlich : « Si vous êtes ingénieur, une fois dans votre vie, vous voulez faire une supercar. Je pense que l’électrification partielle permettra cela. » Si ce dernier est très enthousiaste quant à la poussée engendrée par la motorisation électrique, il reste néanmoins persuadé que la motorisation hybride reste la meilleure solution lorsqu’il s’agit de mettre au point une voiture sportive, à l’aise en ligne droite comme dans les courbes, et qui plus est digne de se voir accorder le précieux badge « M Motorsport« . Certains se mettent déjà à rêver d’une BMW M1 nouvelle génération…

Rappelons que le groupe BMW a d’ores et déjà annoncé vouloir lancer pas moins de 25 véhicules électrifiés d’ici 2025, dont 13 à moteur 100% électrique. C’est le cas de nombreux constructeurs, dont McLaren ou même Ferrari, sans oublier Audi, qui prépare la grande offensive électrique avec son e-tron bien sûr, mais aussi avec sa sportive e-tron GT.