Audi e-tron GT : la sportive électrique s’exhibe enfin

Audi tease sa future e-tron GT

Il y a quelques semaines maintenant, Audi officialisait sa nouvelle e-tron, un SUV 100% électrique, qui sera amené à chasser sur les terres de l’américain Tesla, sans oublier ses deux concurrents directs sur le segment du SUV électrique : Jaguar I-Pace et Mercedes avec son EQC.

Du côté de chez Audi (comme chez beaucoup de constructeurs), on mise gros sur l’électromobilité dans les prochaines années, et le géant allemand avait déjà confirmé sa volonté de proposer une sportive 100% électrique en 2020. Une Audi e-tron GT dont on peut désormais admirer les grandes lignes, grâce à une flopée d’images mises en ligne par le constructeur.

Une Audi e-tron GT qui exhibe donc sans complexe sa silhouette, et beaucoup apprécieront son côté fastback, avec un toit plongeant très réussi, et un profil qui ne laisse aucun doute quant à la sportivité assumée de la bête. Côté puissance, le bolide affichera pas moins de 590 ch, ce qui laisse augurer des accélérations on ne peut plus franches.

Côté recharge, l’Audi e-tron GT disposera de deux ports de chaque côté (au niveau des roues avant), et il sera possible d’utiliser les deux ports simultanément. Selon Audi, de cette manière, il est possible de regonfler la batterie de 80% en seulement 20 minutes.

Toujours en ce qui concerne la recharge, l’Audi e-tron GT sera compatible avec la recharge à induction (comme chez BMW). Certes, cela sera plus long qu’une recharge câblée, mais il suffira alors de positionner la voiture au-dessus du tapis de recharge pour regonfler la batterie. Pratique.

Une sportive 100% électrique donc, avec de petits airs d’Audi A7, qui conservera bel et bien 4 places, et qui sera assemblée dans l’usine de Heilbronn, en Allemagne. D’après Audi, ce nouveau modèle va se charger une bonne fois pour toute de « prouver que la haute performance et la mobilité électrique peuvent se marier ».