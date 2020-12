Bon plan : ExpressVPN fait chuter le prix du VPN à Noël

Les VPN (Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel) sont des applications aujourd’hui utilisées par une majorité d’internautes pour faire face aux menaces sur Internet comme le vol de données ou la surveillance en ligne. D’autres ont aussi recours aux VPN pour ne plus subir la censure numérique et les divers blocages du web – en particulier ceux des chaînes télévision et plateformes de streaming. Car oui, il est possible d’accéder aux chaînes TV françaises partout dans le monde avec un VPN, ou encore de changer de pays sur Netflix.

Si vous souhaitez en installer un sur vos appareils, c’est la période idéale car ExpressVPN, le VPN classé numéro 1, lance une offre flash à -49% et 3 mois gratuits pour toute souscription à l’abonnement 12 mois. Vous bénéficierez aussi de connexions simultanées permettant de connecter le VPN sur 5 appareils en même temps et d’un achat 100% garanti pendant 30 jours.

Voici les détails de l’offre promotionnelle ExpressVPN :

ExpressVPN, le leader des VPN

Lancé en 2009, ExpressVPN est devenu la référence dans le monde des VPN. Son application multi-plateformes permet de protéger tous ses appareils connectés efficacement grâce à un chiffrement AES-256 appliqué à l’ensemble de vos données. Au-delà de sécuriser vos activités en ligne, ExpressVPN promet également une confidentialité optimale en masquant votre adresse IP et, de ce fait, votre emplacement physique.

Pour profiter de ces avantages, il suffit d’activer le VPN en cliquant sur un des 94 pays couverts par ExpressVPN. En quelques secondes, vous serez connecté et une nouvelle localisation vous sera attribuée. ExpressVPN met plus de 3000 serveurs privés et ultra rapides à disposition des utilisateurs. La connexion haut débit permet de télécharger anonymement et de visionner des contenus en streaming sans baisse de vitesse significative par rapport à votre débit normal.

D’ailleurs, si vous êtes un habitué des services de SVoD, sachez qu’ExpressVPN parvient à débloquer plusieurs catalogues Netflix. Où que vous soyez, vous pourrez avoir accès aux contenus de votre choix. Il est aussi efficace pour contourner les géo-blocages des chaînes de télévision. La seule condition est de se connecter au pays cible.

L’application ExpressVPN est dotée d’un Network Lock pour une protection à chaque instant et du Split Tunneling pour gérer votre connexion VPN de façon plus précise. Si vous voulez découvrir d’autres caractéristiques sur ce prestataire, vous pouvez lire notre avis sur ExpressVPN.

Obtenez une remise de -49% et 3 mois gratuits

Il faut l’avouer, ExpressVPN fait partie des fournisseurs premium qui ne proposent que très rarement des réductions. Exceptionnellement ce mardi pour les fêtes de fin d’année, ExpressVPN offre -49% de remise pour l’achat d’un forfait 12 mois. Le prix mensuel passe de 12,34$ à 6,67$. Les bonnes nouvelles ne sont pas terminées. Ses nouveaux clients recevront 3 mois d’abonnement gratuits en cadeau, soit 15 mois de protection illimitée.

Comme évoqué en début d’article, 5 connexions simultanées sont comprises dans le forfait. Vous pourrez donc l’activer sur plusieurs équipements, d’autant que l’application est disponible sur macOS, iOS, Windows, Android, Linux et Fire TV. Quelques routeurs de la gamme Linksys et Netgear sont également compatibles.

Point important, l’offre est 100% remboursable sans condition pendant 30 jours alors n’hésitez pas à souscrire. C’est le meilleur moyen de se faire une idée de l’application. Si elle ne vous convient finalement pas, vous n’aurez qu’à contacter le service client ExpressVPN depuis le chat en direct sur son site.

