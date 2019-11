Bon plan : le Roborock S5 Max chute de -25% au Singles Day

Alors qu’il est disponible à l’achat depuis quelques heures, le nouvel aspirateur robot Roborock S5 Max est déjà en vente flash pour le Singles Day. La marque offre une très belle remise de 20% sur cet aspirateur intelligent, qui passe ainsi à 417€ au lieu de 560€ grâce à une vente flash organisée sur la plateforme marchande AliExpress. Les 150 premiers arrivants recevront en outre d’un bracelet connecté (Mi Band 3 ou 4).

Le Roborock S5 Max, le meilleur compromis ?

Le petit dernier de la gamme Roborock a été officialisé lors de l’IFA à Berlin, au début du mois de septembre. Cet aspirateur robot possède une double fonction qui lui permet d’aspirer tout en faisant office de serpillère grâce à un réservoir d’eau intégré. Avec une capacité de 280 ml, le contenant d’eau permet de nettoyer une surface de 250m2 sans besoin de recharger.

Le tout fonctionne de manière autonome, en Wi-Fi et via une application dédiée Roborock (ou celle de Xiaomi). Il est ainsi possible de contrôler son aspirateur à distance (et même par la voix), de planifier des horaires de nettoyage ou encore d’accéder à une cartographie du parcours du Roborock S5 Max.

Ce dernier est équipé de 13 capteurs pour identifier les zones à nettoyer et contourner les obstacles en toute délicatesse. Le fabricant annonce une autonomie de 3 heures pour le produit, ce qui en fait l’un des aspirateurs les plus endurants du marché. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le Roborock S5 Max dans notre fiche dédiée ici.

Le Singles Day met l’aspirateur à l’honneur

Le précédent aspirateur robot S5 était déjà considéré comme un excellent produit par les experts, et ce nouveau Roborock S5 Max s’accompagne de quelques belles évolutions (que ce soit au niveau du volume de contenance d’eau, ou au niveau de la gestion de sa batterie et du parcours) qui justifient un prix légèrement plus élevé que son prédécesseur.

Pour obtenir la remise maximum, il faudra d’abord profiter des 99€ de remise fixe sur AliExpress, puis utiliser le code promo GPS5MX (-11€) et enfin profiter des 21€ de remise supplémentaire proposée par AliExpress. Au final, le produit tombe alors à 417€ au lieu de 560€.

