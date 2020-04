Bon plan : le VPN CyberGhost chute subitement sous 3€ / mois 🔥

Les Virtual Private Network (VPN) trouvent leur utilitĂ© au quotidien pour des centaines de millions d’internautes et la tendance est Ă la hausse. Les VPN sont des applications qui permettent de profiter d’une connexion sĂ©curisĂ©e et anonyme. Ils offrent aussi la possibilitĂ© d’accĂ©der Ă internet de façon plus libre en contournant les restrictions et de regarder des contenus en streaming qui sont bloquĂ©s dans certaines zones gĂ©ographiques.

L’offre flash du VPN CyberGhost vous permet de profiter de ces avantages et plus encore en dĂ©boursant la modique somme de 2,64€ par mois. Ne tardez pas Ă vous emparer de cette offre spĂ©ciale qui n’est valable que jusqu’Ă ce soir minuit.

CyberGhost : les avantages irrésistibles du VPN

CyberGhost parvient Ă masquer votre adresse IP et vous rendre totalement anonyme sur le net en un clic. Avec son service d’excellente qualitĂ© et ses excellentes performances, CyberGhost a rĂ©ussi Ă devenir l’un des VPN favoris des internautes en quelques annĂ©es.

Le VPN CyberGhost offre une connexion sécurisée des données, y compris sur les réseaux Wi-Fi publics. Aucun gouvernement ni hacker ne parviendra à décrypter vos activités en ligne. Pour compléter ce dispositif, son mode Kill Switch garantit une protection optimale même en cas de déconnexion brutale du VPN.

CyberGhost publie chaque trimestre des Rapports de transparence, une grande preuve de sa fiabilité qui le différencie encore des autres VPN. Si vous voulez télécharger des contenus en ligne sans prendre de risques, vous pouvez faire confiance au VPN CyberGhost les yeux fermés. Il en va de même si vous allez naviguer sur le dark net par exemple.

Outre ces aspects de confidentialitĂ© et de sĂ©curitĂ© maximum, CyberGhost possède Ă©galement des serveurs dĂ©diĂ©s au streaming. En s’y connectant lorsque vous ĂŞtes Ă l’Ă©tranger, vous pourrez dĂ©bloquer toutes les chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision française par exemple. Ce VPN vous permet mĂŞme d’accĂ©der Ă des contenus exclusifs puisque c’est un des rares fournisseurs Ă pouvoir accĂ©der Ă la plateforme Prime Video et Ă diffĂ©rentes bibliothèques Netflix.

Son application est extrĂŞmement simple Ă utiliser, pas besoin d’ĂŞtre un grand expert de l’informatique. Et en bonus, elle prĂ©sente mĂŞme une interface en français pour faciliter la comprĂ©hension de tous.

L’abonnement chute de 80% et 2 mois offerts

Avec l’offre exceptionnelle de CyberGhost, son abonnement mensuel passe de 12,99€ Ă 2,64€ pendant 3 ans. Ă€ cette remise, rajoutez 2 mois offerts gratuitement. Ne soyez pas surpris en passant Ă la caisse, le paiement s’effectue en une seule fois. Vous devrez donc payer 95€, un montant qui reste remarquablement bas par rapport aux offres des concurrents qui demandent plus de 250€ pour le mĂŞme temps. En souscrivant dès maintenant au VPN CyberGhost, vous vous offrez la tranquillitĂ© pour les 3 prochaines annĂ©es et une navigation sans limite oĂą que vous soyez.

Depuis votre unique compte, vous pourrez profiter de l’application sur 7 appareils diffĂ©rents. N’hĂ©sitez pas Ă Ă©quiper votre ordinateur, tablette, smartphone ou mĂŞme votre console de jeu. Vous pouvez Ă©galement partager votre abonnement VPN avec votre entourage, vous ferez certainement des heureux.

Et lĂ oĂą ses concurrents n’offrent que 30 jours, CyberGhost propose 45 jours pour tester son application gratuitement avec l’option « Satisfait ou Remboursé ». Si vous n’ĂŞtes pas convaincu, faites-le savoir auprès du support client. L’assistance, disponible depuis le chat en direct, se chargera de procĂ©der au remboursement intĂ©gral de vos frais.

