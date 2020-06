Bon plan : le VPN Private Internet Access casse ses prix (2,66€) 🔥

De plus en plus d’internautes sont Ă la recherche de solutions pour protĂ©ger leur vie privĂ©e en ligne. Ă€ ce jour, la solution la plus efficace est le VPN (ou Virtual Private Network) puisqu’il permet de chiffrer et protĂ©ger sa connexion internet. C’est un excellent logiciel facile Ă utiliser sur tous les appareils connectĂ©s : ordinateur, smartphone, tablette etc. Les VPN permettent en plus de dĂ©bloquer les contenus sur le web et de contourner toute censure numĂ©rique. C’est surtout pour ces deux raisons qu’ils connaissent un Ă©norme succès.

Parmi les leaders sur le marchĂ©, on retrouve le VPN Private Internet Access. Avec sa rĂ©duction actuelle de 70%, son prix tombe Ă 2,66€ par mois (au lieu de 9,29€). En prime, 2 mois d’utilisation sont offerts – ce qui porte votre sĂ©curitĂ© Ă 14 mois en tout. Comme vous pouvez le voir via le lien ci-dessous, l’offre spĂ©ciale expire dĂ©jĂ ce soir Ă minuit.

Private Internet Access, pourquoi le prendre ?

Private Internet Access propose l’un des services VPN les plus performants du marchĂ©. Son application embarque toutes les fonctionnalitĂ©s avancĂ©es en matière de sĂ©curitĂ© sur le web. Pour protĂ©ger votre confidentialitĂ© en ligne et changer votre localisation, Private Internet Access s’appuie sur un rĂ©seau de plus de 3 300 serveurs rĂ©partis dans 48 pays. Autrement dit, vous pouvez vous connecter dans autant de pays pour X ou Y raison.

En parallèle, le VPN ne sauvegarde aucune données qui transitent via ses serveurs (no-log) et il utilise la norme de chiffrement AES pour de garantir des niveaux élevés de sécurité. Cet anonymat et la protection renforcée vous permet de naviguer sur le web sans inquiétude vis-à -vis de vos données, notamment quand vous êtes connecté à internet hors de votre domicile sur des réseaux Wi-Fi publiques.

Le VPN prend en charge le P2P et offre une nouvelle expĂ©rience de streaming « illimitĂ©e » en levant toutes les barrières gĂ©ographiques. Ă€ titre d’exemple, vous pourrez regarder des chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision du monde entier gratuitement en direct (mĂŞme si les chaines sont gĂ©o-restreintes) et des Ă©mission en replay. Vous pourrez aussi profiter davantage de votre compte Netflix en dĂ©bloquant les catalogues d’autres pays – comme celui des États-Unis et le Canadien qui sont très plĂ©biscitĂ©es grâce Ă la richesse de leurs contenus.

Bref, Private Internet Access est la solution pour ĂŞtre totalement libre sur internet. Au fil des annĂ©es, ce VPN a prouvĂ© sa robustesse et sa fiabilitĂ©, et aucun souci n’a Ă©tĂ© relevĂ©. Nous avons eu l’occasion de l’essayer sur plusieurs mois, et nous avons Ă©tĂ© convaincus par son abonnement. Il n’y a eu aucune dĂ©connexion de son service, et la vitesse de connexion aux serveurs est ultra-rapide.

Le VPN pour 2,66€ sur 10 appareils

Pour profiter de l’offre Private Internet Access, il faudra vous orienter vers son offre annuel qui devient accessible pour 37€, soit un tout petit peu plus de 2,50€ par mois – au lieu de 9,29€. Ă€ ce coĂ»t très faible s’ajoutent aussi 2 mois offerts par le fournisseur – soit une protection complète pendant 14 mois.

Notez que chez la plupart des concurrents, il faut s’engager sur une pĂ©riode de 3 ans pour obtenir un prix mensuel aussi avantageux (il suffit de comparer par vous-mĂŞme). C’est donc une offre très intĂ©ressante qui expire toutefois dĂ©jĂ dans les heures Ă venir. Pour aller encore plus loin, Private Internet Access est le VPN le moins cher de notre Top 10 si l’on considère le montant total Ă payer d’un coup (37€).

On rappellera qu’avec un abonnement VPN Ă Private Internet Access, vous pouvez sĂ©curiser 10 appareils en parallèle. Il est compatible sur une majoritĂ© d’appareils, y compris sur tous les ordinateurs (Windows et Mac) ou sur les smartphones (iOS et Android). Dernier atout non nĂ©gligeable : une pĂ©riode d’essai de 30 jours qui vous permet de vous convaincre du produit. Si vous n’ĂŞtes pas content, vous serez remboursĂ©.

Voir l’offre Private Internet Access