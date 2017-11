Bons Plans : les 5 meilleures offres du weekend 🔥

À quelques jours du Black Friday, Gearbest propose une nouvelle fois de très fortes réductions sur des produits high-tech tout le weekend.

#5 Le Xiaomi Mi Notebook Pro

C’est l’équivalent du Macbook Pro chez Xiaomi, mais à un tarif bien différent… À 697,00 € avec le code OctAllezmmmp il propose des performances haut de gamme et un design soigné. Pour tout savoir sur le Mi Notebook Pro, vous pouvez consulter le test que nous venons à peine de publier !

#4 La trottinette Xiaomi M365

Cette trottinette de Xiaomi vous a conquis comme vous pouvez le voir dans notre test. À 292,00 € avec le code OctAllezhu7 c’est une excellente affaire si vous habitez en ville. L’autonomie est de plus de 20km, ce qui vous permet largement de faire de multiples trajets en ville.

#3 Le OnePlus 5

C’est l’une des stars de cette année. Le nouveau OnePlus 5 rivalise avec les modèles haut de gamme avec un prix inférieur. Il est en promotion à 395,00 € avec le code OctAllez110plus. Si vous n’avez pas plus de 1100€ à mettre dans un iPhone X, il peut être un choix idéal. Alors que le OnePlus 5T vient de sortir, le prix du OnePlus 5 baisse et si vous n’avez pas nécessairement besoin d’un écran plus grand, il reprend exactement les mêmes caractéristiques techniques.

#2 Le DJI Mavic Pro

Le DJI Mavic Pro bénéficie également d’une très belle promotion à 703,00 € avec le code OctAllezdjisim. Le pack combo (3 batteries, une sacoche, un chargeur voiture, des hélices de rechange) est aussi en promotion à 900,00 € avec le code OctAllezcombo. Il est considéré par beaucoup (dont moi) comme le meilleur rapport qualité prix sur le marché, et propose des images haut de gamme dans un format compact.

#1 L’aspirateur robot Xiaomi

Quand la technologie intelligente se met au service des tâches du quotidien. Le robot aspirateur Xiaomi Mi Robot Vacuulm est l’une des machines les plus sophistiquées de sa catégorie, avec notamment son application connectée qui permet notamment de lancer l’aspirateur à distance, de régler la puissance et de programmer les nettoyages. Il est disponible à 223,00 € avec le code OctAllez1111mr pour ce weekend.

Comme d’habitude avec Gearbest, nous vous conseillons de passer par la livraison French Line qui utilise Colissimo.