Bon plan pCloud : le stockage en ligne à -75% au Black Friday 🔥

Comme l’an dernier, pCloud renouvelle son offre Black Friday Ă -75%. Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un service de stockage en ligne simple Ă utiliser, rapide et sĂ©curisĂ© Ă très bas prix, cette offre pourrait vous sĂ©duire. En effet, pour quelques heures Ă peine, l’abonnement Ă vie (99 ans) de pCloud tombe Ă 245 euros, contre 980 en temps normal. A ce prix, vous aurez un espace de 2000 Go pour stocker photos, vidĂ©os, et bien plus encore.

Pour saisir cette offre spéciale Black Friday à -75%, rendez-vous sans plus attendre sur le site officiel de pCloud :

Saisir l’offre pCloud

pCloud : simplicité, sécurité et rapidité

Aujourd’hui, le stockage en ligne occupe une place prĂ©pondĂ©rante chez de nombreux utilisateurs. En effet, nous n’avons jamais eu autant de fichiers Ă conserver. Photos, vidĂ©os, documents, tous ces fichiers que vous ne voulez pas avoir Ă supprimer. Si le disque dur a longtemps Ă©tĂ© une très bonne solution, il est aujourd’hui obsolète, Ă©crasĂ© par de nombreux services de stockage en ligne.

Parmi eux, pCloud fait dĂ©sormais figure de rĂ©fĂ©rence et ce, pour plusieurs raisons. Non seulement ses prix sont très attractifs (encore plus pendant le Black Friday), mais il rĂ©pond Ă toutes les attentes que l’on peut avoir d’un cloud de qualitĂ©.

En l’occurence, il est simple Ă utiliser, parfaitement sĂ©curisĂ© et très rapide.

La simplicitĂ© d’utilisation permet Ă toute personne, mĂŞmes celles peu Ă l’aise en informatique, de très vite prendre en main pCloud et commencer Ă stocker ET Ă synchroniser tous vos fichiers sur vos diffĂ©rents appareils.

La sĂ©curitĂ© est non seulement liĂ©e au chiffrement des donnĂ©es (les rendant illisibles Ă toute personne ne disposant pas de la clĂ© de dĂ©cryptage) mais Ă©galement Ă la copie de vos fichiers sur plusieurs (3) serveurs. Ainsi, mĂŞme si un serveur venait Ă rendre l’âme, vous ne perdriez pas vos fichiers…contrairement au cas d’un disque dur externe qui crasherait.

Enfin, la rapiditĂ© est un point crucial dans le choix d’un service de stockage en ligne. Si les choix ne manque pas, peu offrent des dĂ©bits aussi rapides que pCloud, et ce, en download comme en upload. Bien entendu, les vitesses de transfert dĂ©pendront Ă©galement de votre connexion internet.

Pour toutes ces raisons, l’offre Black Friday de pCloud vaut, selon nous, vraiment le dĂ©tour.

Saisir l’offre pCloud

-75% de réduction pour le Black Friday

Si vous attendiez le Black Friday pour passer sur une offre payante de pCloud, vous avez bien fait. En effet, la forte promotion est bien au rendez-vous avec -75% sur son offre Ă vie (99) avec 2 To d’espace de stockage.

Au lieu de payer 980 euros, vous n’en aurez que pour 245 euros et ce, pour un abonnement d’une durĂ©e de 99 ans.

Sachez qu’il est Ă©galement possible d’opter pour l’offre Premium de 500 Go, mais, Ă notre avis, cette dernière demeure un peu limitĂ©e en espace de stockage. Si 500 Go peuvent paraĂ®tre gĂ©nĂ©reux Ă court terme, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un abonnement de 99 ans, et vous voudrez donc le garder très longtemps. Autant mettre les deux pieds dans le plat et directement partir sur l’offre 2000 Go qui n’est que 2x plus chère que celle de 500 Go, pour 4x plus d’espace de stockage.

Sachez Ă©galement que vous avez toujours la possibilitĂ© de tester pCloud gratuitement avec son offre gratuite de 10 Go. Dans tous les cas, vous aurez une garantie de remboursement de 10 jours si vous n’ĂŞtes pas satisfait par l’offre de pCloud.

Pour saisir cette promotion spéciale pour le Black Friday, rendez-vous sans plus attendre sur son site officiel :

Saisir l’offre pCloud