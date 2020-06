Bon plan : Surfshark ou le VPN le moins cher du monde 🔥

Aujourd’hui, les VPN cartonnent. Ils ont trouvĂ© leur place dans le quotidien de centaines de millions d’internautes grâce Ă leurs nombreuses fonctionnalitĂ©s : protection d’adresse IP, contournement des sites bloquĂ©s, connexion sĂ©curisĂ©e et la liste est encore longue. Les VPN, ou RĂ©seaux PrivĂ©s Virtuels en français, sont des logiciels qui tournent sur MacOS, Windows mais aussi sur iOS et Android. Leur utilisation ne nĂ©cessite aucun mode d’emploi.

Pour obtenir un VPN sans vous ruiner, nous avons fait le tour des offres les plus attractives du moment. Cette fois, c’est Surfshark qui propose une promotion incroyable avec une remise de -82% et un abonnement Ă 1,79€ / mois. Le VPN Surfshark est assez jeune mais il rassemble toutes les qualitĂ©s des plus grands VPN, c’est une opportunitĂ© Ă saisir sans perdre de temps.

Pour en profiter, c’est par ici :

Les atouts de ce VPN Surfshark

Le VPN Surfshark est la solution pour accĂ©der Ă du contenu de façon sĂ©curisĂ©e. Comme d’autres VPN, Surfshark est capable de dĂ©bloquer les sites internet bloquĂ©s en modifiant votre adresse IP et la localisation qui lui est associĂ©e. Peu importe votre emplacement gĂ©ographique rĂ©el, vous pourrez accĂ©der Ă n’importe quel sites web, application et service de streaming. Vous aurez aussi la possibilitĂ© de tĂ©lĂ©charger des fichiers en P2P sans aucun risque grâce Ă la navigation anonyme garantie par Surfshark.

Pour garantir la meilleure expĂ©rience Ă ses utilisateurs, le VPN Surfshark multiplie les serveurs Ă travers le monde. Il en compte actuellement plus de 1700 dans 63 pays et ce chiffre est en augmentation constante. Son rĂ©seau dispose aussi d’un excellent dĂ©bit et d’une bande passante illimitĂ©e pour chacun de ses membres.

En plus de ses avantages pour naviguer sur internet sans limite, le VPN Surfshark propose une connexion sĂ©curisĂ©e grâce un puissant algorithme de chiffrement. En empĂŞchant quiconque d’accĂ©der Ă vos donnĂ©es et vos activitĂ©s en ligne, vous pourrez mĂŞme vous connecter Ă des bornes Wi-Fi publiques sans la moindre crainte.

Depuis son application très Ă©purĂ©e, le VPN Surfshark embarque aussi des fonctionnalitĂ©s visant Ă renforcer la confidentialitĂ© en ligne comme les DNS privĂ©s, le Mode Camouflage ou encore le Kill Switch. Pour toutes les dĂ©couvrir, c’est par ici :

Une offre valable aujourd’hui Ă ne pas rater

En ce moment les prix de Surfshark sont en baisse exceptionnelle. L’abonnement tombe au prix de 1,79€ par mois au lieu de 9,89€ habituellement. Pour profiter de cette offre incroyable, il faudra vous engager sur une pĂ©riode de 24 mois et payer le montant unique de 42,97€.

En plus de ce tarif très attractif, le VPN Surfshark fait bĂ©nĂ©ficier Ă tous ses utilisateurs de connexions sans aucune limite. Depuis un seul compte, il vous sera donc possible d’Ă©quiper autant d’appareils que vous le souhaitez (ordinateurs, tablettes, smartphones, TV connectĂ©e).

Les nouveaux clients Surfshark auront également le droit de demander leur remboursement dans les 30 jours suivants leur achat. Ainsi, si le VPN ne répond pas à vos attentes, tous vos frais pourront vous être re-crédités sans condition, ni justificatif.

