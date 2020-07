Bon plan : Surfshark VPN, le deal hallucinant pour ce samedi soir 🔥

En 2020, on assiste à une réelle explosion de la popularité des VPN, y compris en France. Si les VPN sont si demandés, c’est grâce aux nombreux avantages offerts par ces derniers : connexion sécurisée et navigation confidentielle, nouvelles géo-localisations et contournement de la censure, streaming sans limite, téléchargement anonyme, etc.

Si vous ne savez pas quel VPN choisir parmi les centaines de logiciels disponibles sur ce marchĂ©, nous avons trouvĂ© la pĂ©pite de ce samedi soir. Pendant quelques heures, l’offre du VPN Surfshark s’avère tout simplement imbattable. Avec une remise de 82% et un tarif qui passe Ă 1,75€ / mois, il devient le VPN le moins cher en plus d’être ultra performant.

Surfshark, le VPN qui protège votre vie digitale

Le VPN Surfshark a été développé dans le but d’apporter une solution efficace au manque de confidentialité et de sécurité sur le web et c’est un pari réussi ! Surfshark fonctionne de façon très simple en chiffrant votre trafic dès lors que vous êtes connecté sur internet et en cachant votre adresse IP – et de la même façon votre localisation.

Vous bĂ©nĂ©ficiez alors d’une connexion sĂ©curisĂ©e et anonyme puisque vos donnĂ©es et votre identitĂ© seront illisibles par les tiers. Si cela vous parait un peu technique, son application a de quoi vous rassurer. Son interface est entièrement traduite en français et Ă©purĂ©e, si bien que tout le monde peut s’en servir sans besoin d’avoir de connaissance informatique particulière.

Surfshark met à disposition de ses utilisateurs un réseau qui compte 1700 serveurs dans 63 pays. Grâce cette longue liste de positions, vous serez en mesure de simuler une localisation dans le pays de votre choix. L’intérêt est de pouvoir alors accéder à des contenus qui sont normalement inaccessibles à cause de votre emplacement réel. Vous pourrez débloquer des services de streaming comme les chaînes TV, Hulu, Netflix et ses libraires ainsi que des jeux en ligne non disponibles dans votre région.

Et comme si cela ne suffisait pas, la fonction CleanWeb incluse dans l’application Surfshark vous apporte une dose de sécurité supplémentaire en bloquant les publicités, les trackers et en neutralisant les programmes malveillants. La fonctionnalité CleanWeb vous protège même contre les tentatives de phishing.

Une offre à 1,75€ par mois, et garantie 30 jours

Le VPN Surfshark vous apporte de nombreux avantages lors de votre navigation au quotidien à un prix qui défiera toute concurrence. Avec l’offre du moment sur le forfait Surfshark 24 mois, ce VPN devient accessible pour seulement 42€, ce qui revient à 1,75€ / mois, une somme très inférieure à la moyenne sur le marché.

Après avoir souscrit, votre abonnement vous permettra d’utiliser le VPN Surfshark sur un nombre illimitĂ© d’appareils en simultanĂ©. C’est assez incroyable quand on sait que la plupart des concurrents limitent le nombre de connexions simultanĂ©es Ă six environ. Notez aussi sur son application est parfaitement compatible avec les principaux systèmes d’exploitation Ă savoir Android, MacOS, Windows, Linux ou encore iOS.

Si vous n’êtes pas totalement convaincu par Surfshark, vous pouvez tester le VPN sans aucun risque grâce aux 30 jours satisfait ou remboursé. Pour faire valoir cette garantie, il faudra faire appel au support client (en français) depuis le chat en ligne qui est disponible 24h/24 et 7 jours/7.