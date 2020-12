Bon plan : Top 3 des VPN qui cassent les prix ce dimanche 🔥

Parmi les nombreuses applications qui ont eu le vent en poupe ces dernières annĂ©es, les VPN se trouvent certainement en haut de liste. En effet, ces logiciels très simples d’installation et d’utilisation ont su conquĂ©rir le coeur des internautes grâce aux très nombreuses fonctionnalitĂ©s qu’ils offrent.

En plus de cacher l’adresse IP de l’internaute et de lui permettre de chiffrer ses donnĂ©es automatiquement, ces outils permettent de contourner des gĂ©o-restrictions, d’effectuer des Ă©conomies sur internet, de dĂ©bloquer des sites bloquĂ©s ou encore de naviguer de manière totalement anonyme. Tout cela sur ordinateur, tablette, smartphone, voire mĂŞme sur les Smart TV Android ou certains routeurs compatibles.

En ce dimanche, nous vous présentons les 3 VPN avec les plus belles promotions du moment, à commencer par celle de CyberGhost à 2,00€ par mois, soit 83% de réduction.

CyberGhost VPN à -83% : 2,00€ / mois

La plus belle promotion de ce dimanche est sans aucun doute celle de CyberGhost VPN. En effet, cet excellent logiciel VPN aux plus de 6600 serveurs dans 90 pays affiche une réduction de 83%. Son prix tombe alors à 2,00€ par mois, avec 3 mois gratuits en bonus.

Ces 2,00 euros semblent tout petits comparĂ©s aux 11,99€ que vous devriez payer, chaque mois, pour vous procurer les services de ce VPN. Pour profiter de cette offre, vous devrez vous engager sur 3 ans avec 3 mois gratuits en bonus. Autrement dit, un unique paiement de 78€ pour une protection de 39 mois. Ce prix est encore plus attractif lorsqu’on sait qu’un abonnement chez CyberGhost permet une utilisation simultanĂ©e sur 7 appareils en mĂŞme temps.

Si vous engager sur une aussi longue pĂ©riode d’emblĂ©e vous fait peur, sachez que vous avez une garantie de remboursement de 45 jours sans aucune condition. Vous pourrez donc ĂŞtre remboursĂ©s sans le moindre problème si jamais le VPN venait Ă vous dĂ©cevoir.

Surfshark VPN à -83% : 1,82€ / mois

La seconde très belle promotion VPN de la journĂ©e est celle de Surfshark VPN. Il s’agit Ă©galement d’une rĂ©duction de 83% passant son prix de 10,62€ Ă 1,82€ par mois, avec 3 mois gratuits en bonus. Pour profiter de cette offre, vous devrez vous engager sur 24 mois et payer 49,01€. Vous aurez alors 27 mois (2 ans et 3 mois) de protection avec ce très bon Virtual Private Network.

Si son prix est inférieur à celui de CyberGhost, pourquoi ne pas le choisir ? Très bonne question ! Il y a plusieurs raisons qui expliquent que nous préférons encore CyberGhost à Surfshark, malgré un prix supérieur.

La première est le rĂ©seau de serveurs. CyberGhost a plus de 2x plus de serveurs que Surfshark et couvre 30 pays supplĂ©mentaires. Aussi, au niveau des vitesses, nous avons obtenu de bien meilleurs rĂ©sultats avec CyberGhost qu’avec Surfshark. Si vous avez l’intention d’utiliser votre VPN pour le streaming (pour dĂ©bloquer Netflix par exemple) ou le tĂ©lĂ©chargement, la vitesse comptera beaucoup pour vous.

Pour ces deux principales raisons, nous avons encore une prĂ©fĂ©rence pour CyberGhost, et la faible diffĂ©rence de prix ne suffit pas pour nous pousser Ă privilĂ©gier Surfshark…pour l’heure !

NordVPN à -68% : 2,80€ / mois

Troisième de cette sélection des meilleures promotions VPN du week-end, NordVPN affiche une réduction de 68% avec, lui aussi, 3 mois offerts en bonus. Cela permet de réduire son prix considérablement en passant de 10,16€ par mois à 2,80€ (en prenant en compte les 3 mois gratuits).

Afin de profiter de cette rĂ©duction spĂ©ciale NordVPN pour les fĂŞtes, vous devrez partir sur l’abonnement 2 ans Ă 75,65€. Cette dernière vous donnera, tout comme Surfshark, 27 mois de protection. Vous remarquez que le prix est ici nettement supĂ©rieur Ă celui des 2 VPN vus prĂ©cĂ©demment.

Cependant, NordVPN a encore une belle longueur d’avance sur Surfshark. En effet, que ce soit au niveau du rĂ©seau de serveurs ou de la vitesse, NordVPN est bien meilleur que son jeune concurrent. On apprĂ©cie notamment le protocole maison NordLynx, qui offre d’excellentes vitesses de transfert au VPN.

Pour en savoir plus sur les VPN, vous pouvez voir notre guide ici.